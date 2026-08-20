INNOVACIÓN
Zas avanza no primeiro parque científico de Galicia impulsado por un concello
Será un espazo híbrido que combinará zonas de investigación, áreas destinadas a novas empresas e puntos verdes
O Parque Científico e Tecnolóxico da Costa da Morte, impulsado polo Concello de Zas, acaba de superar o proceso de avaliación ambiental estratéxica da Xunta e o alcalde, Manuel Muíño, destaca que se seguen "dando os pasos que hai que dar, completando trámites administrativos complexos para continuar avanzando neste proxecto".
O informe establece unha serie de requisitos que permitan favorecer a súa integración paisaxística e garantir a salvagarda dos valores do patrimonio cultural, así como outras condicións vinculadas ao abastecemento, a xestión das augas e ao impacto no tráfico.
Entre os aspectos recollidos na publicación destacan a introdución dunha zona verde continua na beira oeste do parque, que exercerá como barreira natural; a implantación de especies autóctonas nos novos espazos verdes; a realización dunha prospección arqueolóxica e a elaboración dun catálogo con todos os bens patrimoniais da zona.
Muíño sinala ao respecto que "todas as accións que impulsamos dende o Concello de Zas teñen en conta a riqueza da nosa contorna, polo que podemos asegurar que este proxecto estará aliñado coa sostibilidade que sempre defendemos".
Unha iniciativa única en Galicia
Só hai dous parques deste tipo en Galicia e 51 no territorio español, sendo este o primeiro promovido, executado e financiado exclusivamente por un concello en toda a comunidade. Como indica o rexedor, "normalmente son as comunidades autónomas ou o propio Estado os que sufragan estas actuacións, por iso este proxecto é tan singular e relevante".
Esta actuación, afirma, "axudará a situar o municipio como un dos principais referentes en materia de innovación no norte de Galicia, xa que é a única infraestrutura destas características na rexión". Ademais, o alcalde destaca que se tratará dun "espazo planificado ao detalle e pensado para resolver as necesidades reais dos actores que entrarán a formar parte del, co obxectivo de impulsar o tecido económico local e de toda a Costa da Morte".
Localización e características
O Parque Científico e Tecnolóxico da Costa da Morte estará situado na parroquia de Lamas, entre a estrada Baio-Zas e o río Grande, xunto ao polígono do Allo.
En canto ao deseño, será un espazo híbrido que combinará zonas de investigación, áreas destinadas a novas empresas e puntos verdes que favorecerán a integración na contorna natural.
- Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Moita xente vén, proba, e logo compra nas plataformas»
- Cristina Pedroche se rinde a Galicia durante sus vacaciones: 'Me voy completamente enamorada ¿Me hacéis un hueco?
- Casi 9.000 gallegos llevan más de dos años sin trabajar pese al récord de empleo: qué hay detrás del paro de larga duración
- De la dirección de la Universidad de Santiago a la gestión del Centro de Supercomputación de Galicia: María Pilar Martínez García será la primera gerente del Cesga
- Hartazgo de los vecinos del casco histórico de Santiago ante la masificación turística: «Hai que pedir permiso para circular pola nosa cidade»
- Más vivienda pública en Santiago: luz verde a un nuevo edificio de 33 pisos a precios asequibles
- Miles de personas agotan en apenas tres horas las existencias de la Exaltación do Mexillón de Cabo de Cruz
- Fly2Galicia pone a la venta vuelos a ocho destinos desde el aeropuerto de Santiago