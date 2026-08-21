Ames reserva ayudas por 54.000 euros para asociaciones que complementen a sus Servizos Sociais

Las ayudas del Concello de Ames a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro están abiertas desde el 15 de agosto hasta el próximo 14 de septiembre para su solicitud. Y en este ejercicio 2026 las subvenciones ascienden a 54.000 euros. Se busca de este modo favorecer la puesta en marcha de actividades de carácter básico y social complementarias al trabajo ya realizado a través de los servicios sociales del Ayuntamiento, además de continuar su colaboración con las entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro.

Los objetivos de esta línea de ayudas son la promoción de la inclusión social de colectivos con dificultades de inserción; la puesta en marcha de programas de base comunitaria que desarrollen acciones preventivas; la intervención y el seguimiento de personas en riesgo de exclusión social; la realización de jornadas, charlas y divulgación de los efectos de determinadas enfermedades y adicciones; o la formación básica y laboral adaptada a las necesidades de personas con diversidad funcional.

Máximo por entidad

Cada entidad podrá optar a una ayuda máxima de 7.500 euros por proyecto de actuación, con un máximo de 3 proyectos. La convocatoria se divide en 3 líneas subvencionables: 36.000 euros para la línea 1 (proyectos de inclusión social o de convivencia); 4.500 euros para la línea 2 (jornadas, charlas y, en general, divulgación de los efectos de determinadas enfermedades, adicciones u otras problemáticas de índole sanitaria); y 13.500 euros para la línea 3 (actuaciones destinadas a adquirir capacitación personal, formación básica y formación laboral específica).

La concesión de dichas ayudas se realiza en dos pagos fraccionados de carácter semestral, que responden al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas, abonándose una cantidad equivalente a la justificación presentada. Este fraccionamiento facilita considerablemente las actuaciones de las entidades, motivo por el que se mantiene en la presente convocatoria.

Actividades complementarias

Podrán optar a estas subvenciones las entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro legalmente constituidas que realicen actividades complementarias a los Servicios Sociales comunitarios y que desarrollen su actividad, entre otros ámbitos, en el municipio de Ames. Las entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro deben estar inscritas en el Rexistro de Asociacións de la Xunta de Galicia y encontrarse al corriente, tanto en el momento de la solicitud como en el del pago, en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la AEAT, con el Ayuntamiento de Ames y con la Seguridad Social. Las entidades solicitantes no podrán tener pendiente de justificación ninguna ayuda anterior del Ayuntamiento, salvo que les haya sido concedida una prórroga.

Por registro

Las solicitudes deberán presentarse a través del registro telemático de la Sede electrónica del Ayuntamiento de Ames. En caso de que una entidad solicite la subvención para varios proyectos, deberá presentar una solicitud por cada uno.