CAMARIÑAS
Os Baikers do Vilán conquistan Suíza tras case 1.000 quilómetros en bicicleta
A expedición ciclista camariñá pedaleou dende La Turballe ata Delémont na súa terceira Ruta de Irmandamento
O pelotón do PC Baikers do Vilán, de Camariñas, vén de alcanzar unha nova meta internacional. A expedición ciclista camariñá completou os case 1.000 quilómetros da súa 3ª Ruta de Irmandamento, logrando o obxectivo de unir a pedaladas a localidade francesa de La Turballe coa cidade de Delemont, capital do cantón suízo de Jura.
Á súa chegada a Suíza, os deportistas viviron un momento emotivo. Foron recibidos de xeito oficial no concello de Delemont polo concelleiro de Deportes da cidade, Claude Schlüchter, nun acto que contou cunha banda sonora moi especial e con acento galego grazas á actuación do grupo de gaitas Galiza Celta Delemont.
Cinco ciclistas
O equipo que logrou esta fazaña deportiva estivo formado por cinco ciclistas: Alberto Más (Camariñas), Jairo Prieto (Camariñas), Manuel Oreiro (Vimianzo), Luis Salgado (Vimianzo) e Alberto Damil (Oleiros).
A súa aventura arrincara días atrás en La Turballe, onde o alcalde da localidade e os membros da asociación de irmandade La Turballe-Camariñas foron os encargados de dar o sinal de saída oficial. Ademais, como mostra de confraternidade, varios ciclistas locais de La Turballe acompañaron aos deportistas da Costa da Morte durante esa primeira etapa.
Os ciclistas definiron a ruta como "unha experiencia única" que os levou a atravesar o país galo, rodando incluso por tramos emblemáticos de etapas do Tour de Francia. O percorrido estivo marcado polas mostras de agarimo institucionais. Ao finalizar a quinta etapa en Bussang, foron recibidos polo alcalde e os membros do goberno local, un acto que simboliza e reforza os lazos de irmandade con La Turballe.
A vista posta en Italia para 2027
Desde o PC Baikers do Vilán amósanse "profundamente orgullosos" por ter completado esta terceira edición das súas viaxes de irmanamento. Tras chegar a La Turballe (Francia) no 2023 e a Peniche (Portugal) no 2024, a conquista de Delemont (Suíza) consolida este proxecto deportivo e cultural.
Lonxe de frear, o club xa ten a vista posta no seu próximo gran obxectivo: a 4ª Ruta de Irmandamento, que terá como meta a localidade de Novedrate, na provincia de Como (Italia).
O propósito seguirá sendo o mesmo que o primeiro día: compartir o deporte, a cultura e as tradicións alí por onde pasan, deixando en cada quilómetro un cachiño da Costa da Morte.
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