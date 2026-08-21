Crespo asegura que Lalín recupera la presión de la traída, pero alerta de fluctuaciones
El regidor anuncia la reapertura del 100% de las canalizaciones tras los cortes de agua sufridos durante dos días
Aquadeza elaborará el informe sobre la caída del abastecimiento, y Augas de Galicia auditará el sistema
La última reunión de seguimiento con los técnicos municipales y los responsables de Aquadeza por los cortes en la traída terminó con un anuncio del regidor, José Crespo: "A esta hora xa están abertos os máis de 350 km de canalizacións do servizo de abastecemento do casco urbano e do rural, que se foron abrindo progresivamente ao longo da tarde. Ademais, polo que nos informa a empresa, dende as 19.30 horas -de este jueves- o servizo está funcionando ao 100% de presión".
Pleno rendimiento
De hecho, el regidor asegura que en este momento están bombeando las captaciones de Catasós y Botos a pleno rendimiento para completar la normalización del servicio lo antes posible y continuarán durante toda la noche para equilibrar los depósitos. Con todo, los técnicos advierten que a lo largo de estas próximas horas y en función de la carga del sistema, puede haber fluctuaciones de presión hasta que se normalice la situación, bolsas de aire que dificulten el servicio o eventualidades que tendrá que corregir la concesionaria.
Nueva reunión
Para este viernes está prevista una reunión con la directiva de Aedeza, en la que participará la firma encargada del suministro, de cara a aclarar el episodio ocurrido durante los dos últimos días. "Pedinlle á empresa que, tan pronto como se normalice a situación, elabore un informe pormenorizado do corte do subministro de auga dos dous últimos días e, en función del, decidiremos as medidas a adoptar", terminaba Crespo. Por su parte, el PSOE exige explicaciones inmediatas, que se asuman responsabilidades y se explique "o consumo extraordinario de 1,5 millóns de litros" que afectó al sistema.
Asimismo, se ha solicitado la colaboración de Augas de Galicia para auditar el sistema de abastecimiento local, y adelantarse a posibles averías o problemas con el sistema.
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