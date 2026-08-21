CONECTANDO CORAZÓNS
Do silencio á conversa: Vimianzo pon luz á soidade non desexada cun podcast
Miguel Anxo Bastos protagoniza o primeiro episodio
A iniciativa reunirá voces de distintos ámbitos do coñecemento e da sociedade
O Concello de Vimianzo, a través da súa Área de Benestar e co apoio económico de Xeal, pon en marcha Luz na Soidade, un novo podcast de sensibilización e divulgación que nace co obxectivo de visibilizar a soidade non desexada e o illamento social, e promover unha maior conciencia social arredor desta realidade.
A iniciativa forma parte de Conectando Corazóns, un proxecto de loita contra a soidade desenvolvido polo Concello de Vimianzo.
Luz na Soidade abordará esta problemática desde unha perspectiva ampla e transversal, reunindo ao longo dos seus diferentes episodios persoas procedentes de distintos ámbitos do coñecemento e da sociedade.
As conversas analizarán as causas, consecuencias e implicacións da soidade non desexada, abordando o fenómeno desde perspectivas sociais, psicolóxicas, económicas, sanitarias, políticas, demográficas e comunitarias.
O propósito é ir máis alá da idea da soidade como unha cuestión exclusivamente individual e entender os factores sociais e estruturais que poden favorecer o illamento, así como as ferramentas e respostas que poden contribuír a previlo e combatelo.
"Queremos que Vimianzo sexa unha comunidade na que ninguén se sinta só"
A concelleira de Benestar, María José Pose, destaca a importancia de abordar a soidade non desexada desde unha perspectiva colectiva e de xerar espazos que permitan falar abertamente dunha realidade que pode afectar a persoas de todas as idades e circunstancias.
"Desde o Concello queremos poñer o foco nunha realidade que moitas veces permanece invisible. A soidade non desexada pode estar moi preto de nós e, por iso, é fundamental escoitar, comprender e acompañar. Con este podcast queremos abrir unha conversa necesaria e contribuír a construír un Vimianzo máis conectado, máis sensible e máis atento ás persoas".
A responsable de Benestar salienta tamén que iniciativas como esta forman parte do compromiso municipal de fortalecer os vínculos comunitarios e crear redes de apoio, entendendo o benestar das persoas como unha responsabilidade compartida.
Miguel Anxo Bastos protagoniza o primeiro episodio
A primeira gravación de Luz na Soidade tivo lugar no Pazo de Trasariz, en Vimianzo, e contou como primeiro convidado con Miguel Anxo Bastos, profesor e analista especializado en pensamento económico e social.
Con esta primeira conversa dá comezo unha serie de entrevistas nas que se pretende ofrecer diferentes puntos de vista sobre un fenómeno complexo que pode afectar a persoas de moi diferentes idades e circunstancias.
Cada episodio terá unha duración aproximada dunha hora e media, permitindo desenvolver conversas en profundidade e abordar a problemática desde diferentes perspectivas.
Poñer palabras ao que moitas veces permanece invisible
Desde o Concello de Vimianzo destacan que a iniciativa pretende tamén "favorecer unha mirada máis atenta e sensible cara ás persoas que poden estar a vivir situacións de soidade ou illamento, promovendo a empatía, a participación comunitaria e o fortalecemento das redes de apoio".
"A soidade non sempre se ve. Ás veces está detrás dunha porta, nunha casa, nunha familia ou mesmo no medio dunha multitude. Con Luz na Soidade queremos poñer o foco nesa realidade e abrir un espazo para comprendela mellor e para preguntarnos que podemos facer, individual e colectivamente, para que ninguén quede atrás", apuntan.
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