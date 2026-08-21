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CONECTANDO CORAZÓNS

Do silencio á conversa: Vimianzo pon luz á soidade non desexada cun podcast

Miguel Anxo Bastos protagoniza o primeiro episodio

A iniciativa reunirá voces de distintos ámbitos do coñecemento e da sociedade

Miguel Anxo Bastos, á esquerda, é o protagonista do primeiro episodio.

Miguel Anxo Bastos, á esquerda, é o protagonista do primeiro episodio. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Vimianzo

O Concello de Vimianzo, a través da súa Área de Benestar e co apoio económico de Xeal, pon en marcha Luz na Soidade, un novo podcast de sensibilización e divulgación que nace co obxectivo de visibilizar a soidade non desexada e o illamento social, e promover unha maior conciencia social arredor desta realidade.

A iniciativa forma parte de Conectando Corazóns, un proxecto de loita contra a soidade desenvolvido polo Concello de Vimianzo.

Luz na Soidade abordará esta problemática desde unha perspectiva ampla e transversal, reunindo ao longo dos seus diferentes episodios persoas procedentes de distintos ámbitos do coñecemento e da sociedade.

Pose, esquerda, e Bastos, segundo, coa alcaldesa e o autor do podcast.

Pose, esquerda, e Bastos, segundo, coa alcaldesa e o autor do podcast. / Cedida

As conversas analizarán as causas, consecuencias e implicacións da soidade non desexada, abordando o fenómeno desde perspectivas sociais, psicolóxicas, económicas, sanitarias, políticas, demográficas e comunitarias.

O propósito é ir máis alá da idea da soidade como unha cuestión exclusivamente individual e entender os factores sociais e estruturais que poden favorecer o illamento, así como as ferramentas e respostas que poden contribuír a previlo e combatelo.

"Queremos que Vimianzo sexa unha comunidade na que ninguén se sinta só"

A concelleira de Benestar, María José Pose, destaca a importancia de abordar a soidade non desexada desde unha perspectiva colectiva e de xerar espazos que permitan falar abertamente dunha realidade que pode afectar a persoas de todas as idades e circunstancias.

"Desde o Concello queremos poñer o foco nunha realidade que moitas veces permanece invisible. A soidade non desexada pode estar moi preto de nós e, por iso, é fundamental escoitar, comprender e acompañar. Con este podcast queremos abrir unha conversa necesaria e contribuír a construír un Vimianzo máis conectado, máis sensible e máis atento ás persoas".

A responsable de Benestar salienta tamén que iniciativas como esta forman parte do compromiso municipal de fortalecer os vínculos comunitarios e crear redes de apoio, entendendo o benestar das persoas como unha responsabilidade compartida.

Miguel Anxo Bastos protagoniza o primeiro episodio

A primeira gravación de Luz na Soidade tivo lugar no Pazo de Trasariz, en Vimianzo, e contou como primeiro convidado con Miguel Anxo Bastos, profesor e analista especializado en pensamento económico e social.

Con esta primeira conversa dá comezo unha serie de entrevistas nas que se pretende ofrecer diferentes puntos de vista sobre un fenómeno complexo que pode afectar a persoas de moi diferentes idades e circunstancias.

Cada episodio terá unha duración aproximada dunha hora e media, permitindo desenvolver conversas en profundidade e abordar a problemática desde diferentes perspectivas.

Poñer palabras ao que moitas veces permanece invisible

Desde o Concello de Vimianzo destacan que a iniciativa pretende tamén "favorecer unha mirada máis atenta e sensible cara ás persoas que poden estar a vivir situacións de soidade ou illamento, promovendo a empatía, a participación comunitaria e o fortalecemento das redes de apoio".

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"A soidade non sempre se ve. Ás veces está detrás dunha porta, nunha casa, nunha familia ou mesmo no medio dunha multitude. Con Luz na Soidade queremos poñer o foco nesa realidade e abrir un espazo para comprendela mellor e para preguntarnos que podemos facer, individual e colectivamente, para que ninguén quede atrás", apuntan.

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