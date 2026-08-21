Récord de obras padronesas: el Concello invirtió 1,8 millones en 14 viales y su guardería en doce meses

El Concello de Padrón hace recuento, y asegura que en 12 meses ha movilizado alrededor de 1,8 millones de euros en obras, a través de quince actuaciones licitadas entre agosto de 2025 y agosto de 2026. La inversión se ha destinado principalmente a la mejora de las infraestructuras municipales y los servicios públicos, con una parte "moi significativa" de las actuaciones en las zonas rurales, según el ejecutivo socialista.

Catorce carreteras

Así, entre los proyectos destacan la mejora de 14 carreteras, intervenciones en las redes de saneamiento y abastecimiento, la rehabilitación de la Escola Infantil Municipal, la pavimentación de vías en diferentes parroquias y la adquisición de un camión eléctrico para la recogida de biorresiduos. Y es que de agosto a diciembre de 2025 se licitaron obras por 512.624 euros, mientras que entre enero y agosto de 2026 la inversión ascendió a 1,3 millones de euros. Entre las actuaciones figura como principal proyecto la rehabilitación de la citada guardería, que se convertirá en la escuela mejor dotada de la comarca, pero también "as obras de pavimentación do acceso ao IES Macías o Namorado, a mellora de viario en Herbón e a pavimentación de varias vías en Estramundi", completándose la relación de actuaciones "coa mellora da estrada de Cambelas a Romarís e coas actuacións nas vías de A Ponte, nas da Rocha e nas do Pombal de Abaixo", reseña el regidor.

Compromiso

El alcalde de Padrón, Anxo Arca, destaca que esta inversión evidencia el compromiso del Gobierno municipal con las aldeas y con la mejora de las infraestructuras en todo el municipio. Según afirma, “nunca en Padrón se licitaron e executaron tantas obras nun período tan curto de tempo. É unha evidencia de que este Goberno traballa a pleno rendemento para facer de Padrón un lugar máis habitable e con mellores servizos para a veciñanza”.

A la inversión de las licitaciones se suman obras de menor cuantía ejecutadas directamente por el Ayuntamiento o en colaboración con Espina & Delfín. Entre ellas se encuentran la creación de un jardín urbano en la plaza de Ramón Tojo, la estación de bombeo de Tarrío, que permitió solucionar problemas históricos de abastecimiento en Prada, A Picaraña y Areal, y la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento en las calles Real y Pérsico.

Mantenimiento y limpieza

El balance se completa con actuaciones de mantenimiento, limpieza y desinfección del casco histórico, campañas de desbroce y mejoras en carreteras de la N-550 y de la Diputación. El Gobierno local destaca que este esfuerzo inversor se ha desarrollado en un año de intensa actividad cultural, festiva y deportiva y de aumento del número de visitantes, contribuyendo a hacer de Padrón un municipio más dinámico, atractivo y con mejores servicios.