Programa de Respiro Familiar en Dodro: hasta 1.500 euros para estancias temporales en residencias

El Concello de Dodro recuerda que hasta el próximo 15 de octubre está abierto el plazo para solicitar el Programa de Respiro Familiar, en una iniciativa que incluye varias siguientes modalidades.

Por un lado, está la del Respiro en el hogar, destinado a financiar la atención puntual, integral y directa en el propio domicilio de la persona dependiente, con discapacidad o en situación de necesidad de terceras personas para realizar las actividades de la vida diaria. Esta situación deberá estar acreditada mediante un informe médico y social. Pero también existe la modalidad de respiro en centro de día, destinada a financiar los gastos de atención puntual, integral y directa en centros de día de la Comunidad Autónoma de Galicia. Y una tercera, de Respiro en residencia, destinado a financiar estancias temporales en centros residenciales de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Cuantías

La cuantía de la ayuda para las modalidades de respiro en el hogar y de centro de día será de hasta el 100 % del coste de las actuaciones previstas, con un máximo de 1.000 euros por beneficiario y año. Para la modalidad de respiro en residencia, la ayuda será de hasta el 100 % del coste de las actuaciones previstas, con un máximo de 1.500 euros por beneficiario y año.

Serán subvencionables los gastos generados en el año 2026 correspondientes a los servicios y actuaciones desarrollados entre el 1 de enero y el 21 de noviembre de 2026. El plazo de justificación finalizará el 1 de diciembre de 2026, y para más información, se puede solicitar cita previa en el departamento de Servicios Sociales o llamar al teléfono 981 802 466.