Desplome generalizado del nivel fluvial en la comarca: "Todo depende de que llueva en septiembre"

La situación de alerta por la escasez de agua sigue vigente en municipios como A Estrada, Moraña, Silleda, Cabana, Carballo, Coristanco, A Laracha, Malpica, Ponteceso, Tordoia y Zas, mientras que la práctica totalidad de concellos del entorno compostelano se encuentra en prealerta. Y los datos de la presente semana no parecen demasiado alagüeños, debido a que ha bajado el nivel del agua en todos los cauces, y afluentes que nutren a la comarca, con las únicas excepciones del Sar a su paso por Brión (que pasa de 1.042 metros de media el pasado lunes a los 1.057 que marcaba este jueves a primera hora), Deza en Silleda (de 1,224 a 1,227 m) y el Ulla en Padrón (que sube de los 4,989 metros recogidos el día 17 a los 6,762 del día 20). "Todo depende de lo que llueva en septiembre", avanza el catedrático de Astronomía de la USC, José Ángel Docobo.

El Sar se mantiene en Santiago

De esta forma, y con la salvedad de que el Sar mantiene igual su nivel en la capital de Galicia en 0,163 metros, la caída de la altura de los cauces fluviales -siempre comparando la media del lunes 17 con el nivel de este jueves a las 08.50 horas- queda de la siguiente forma: el Sar baja en Ames desde los 0.875 metros a 0,866; el Barcala, en Negreira, se redujo de 0,483 a 0,467; el Xallas en Santa Comba descendió desde los 0,784 a 0,775 metros; el Dubra, en el municipio al que da nombre, se precipitó desde los 0,952 metros a 0.943; el Tambre en Trazo mermó desde los 2,278 a 2,262 metros; el Xallas, en Mazaricos, pasó de los 0,778 a 0,490 metros; el Ulla cae ligeramente en Teo, desde 2,43 metros a 2,425; el Anllóns, en Carballo, de 0,155 metros a 0,124; el río Grande, en Vimianzo menguó desde los 0.502 metros del día 17 a los 0.481 de media; y el Umia, en Caldas, cayó mínimamente de los 0,53 metros a 0,52 de nivel medio.

Embalses en la última década

En cuanto a los embalses, y pese a que en la comarca únicamente se emplean para uso industrial o generación de energía, los datos en la última década también son contundentes. El Barrié, entre Brión y Negreira, alcanzaba en 2016 una capacidad del 38,16 por ciento, y este jueves estaba a 31,50; Fervenza, en Xallas, descendió del 56,5 por ciento al 49,86%; Portodemouros, en Arzúa, pasó del 45,56 de hace una década a un 58,9 por ciento que lo sitúa como el único de los que sube; Santa Uxía, también en el Xallas, cayó del 83,03 al 72,34 %; y Vilagudín, en Ordes, del 89,17 a un 87,9 por ciento.

Docobo, a su vez, ahondaba en que "toda el agua de Galicia va al mar", y que la evaporación también influye. "Estamos acostumbrados a que el agua no falte", ante los augurios de los últimos tiempos, que señalaban que el nivel de precipitaciones garantizaba un verano al menos normal. Pero la realidad es que "llovió bastante entre el 1 de enero y el mes de febrero, unos 720 litros", pero a partir de entonces, la ausencia de precipitaciones fue la tónica. "Lo más destacable es que en los últimos meses solo se sumaron 180 litros a los 900 ya acumulados".

Y, por supuesto, están factores que se añaden a la demanda de abastecimiento, como el turismo. Y otros, como las altas temperaturas, que también merman las reservas, "porque este verano, entre junio y agosto, hubo 21 días con más de treinta grados de temperatura", indica Docobo. Destaca que está previsto que el lunes llegue un frente, "activo, pero que no influir tanto como las borrascas de otoño" que todos esperan que acaben llegando.