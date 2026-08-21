Que ver en Noia: praias, historia e lugares imprescindibles
Descubre as mellores praias, monumentos, miradoiros e paisaxes de Noia e coñece os lugares imprescindibles para visitar nesta vila das Rías Baixas
Pablo Vázquez
Noia é unha vila que destaca pola súa riqueza patrimonial, natural e cultural, converténdose nun destino de gran interese para aqueles que buscan coñecer a historia e as paisaxes das Rías Baixas. Hoxe comezan as festas de San Bartolomeu, unha das principais citas do calendario festivo da vila, pero Noia é moito máis ca as súas festas. O seu patrimonio, os espazos naturais, a cultura e a gastronomía completan unha oferta que vai moito máis alá dos días de celebración.
Un dos seus grandes atractivos son as súas praias. A praia do Testal é unha das principais zonas de interese do municipio, cunha lonxitude aproximada de 1,3 quilómetros de area fina. Trátase dun espazo especialmente atractivo durante os meses de verán e conta con diferentes servizos para os visitantes, como aparcadoiro, duchas, servizo de limpeza, restaurantes, bares e servizo de socorrismo.
Outra das praias destacadas é a praia de Boa Grande, unha praia semiurbana duns 400 metros de lonxitude. Entre os servizos dispoñibles atópanse aparcadoiro, duchas, limpeza e sinalización, o que facilita o seu uso tanto por parte dos veciños como dos visitantes.
O patrimonio histórico e arquitectónico tamén ten un peso fundamental en Noia. Entre os lugares de maior interese atópase a Ponte da Traba, unha antiga ponte de orixe medieval relacionada co trazado da antiga vía romana. Este enclave constitúe ademais un excelente punto de partida para realizar un paseo pola contorna do río, seguindo o percorrido ata os Muíños de Pedrachán.
Outro dos monumentos máis importantes da vila é a Igrexa de Santa María a Nova, un dos principais referentes do patrimonio histórico de Noia. O templo destaca especialmente polo seu cemiterio histórico, que conserva unha das coleccións de lápidas máis importantes de Galicia, con máis de 500 pezas medievais e modernas. Este conxunto funerario converte a igrexa nun lugar de gran valor histórico e artístico.
Na contorna tamén destaca a Ponte Nafonso, unha das pontes máis longas de Galicia, situada sobre o río Tambre. Ademais do seu interese arquitectónico e histórico, a ponte ofrece unhas excelentes vistas da paisaxe da contorna e é un lugar especialmente atractivo para contemplar os atardeceres sobre o río.
Por outra banda, o monte Iroite, situado na serra do Barbanza, constitúe un dos principais puntos panorámicos da zona. Desde as súas zonas máis elevadas pódense contemplar amplas vistas das rías de Arousa e de Muros e Noia, así como das paisaxes costeiras e do interior. É, polo tanto, un lugar especialmente recomendable para os amantes da natureza, do sendeirismo e da fotografía.
En definitiva, Noia ofrece diferentes posibilidades para gozar tanto da súa costa como da súa contorna interior. A combinación destes recursos fai da vila un destino atractivo durante todo o ano, máis alá do verán.
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