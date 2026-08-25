Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sequía en SantiagoConxoFly2GaliciaEdy GutiérrezRúa das Rodas
instagram

AXUDAS

500 euros por día festivo: Carballo reforza o apoio ás festas populares

A convocatoria conta cun orzamento de 27.500 € e subvencionará as celebracións que inclúan verbena ou música en directo

Festas do San Xoán de Carballo.

Festas do San Xoán de Carballo. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

A Xunta de Goberno Local do Concello de Carballo aprobou as bases da convocatoria de subvencións para a celebración de festas populares durante o ano 2026, dotada cun orzamento de 27.500 euros.

Na mesma sesión tamén se acordou a concesión dunha subvención nominativa de 2.000 euros a Lenda Educativa SCG para o desenvolvemento do programa Actividades deportivas inclusivas 2026.

A convocatoria de festas populares ten como finalidade colaborar coas comisións e agrupacións veciñais na organización de festas populares, tradicionais ou patronais de arraigo cultural, así como festas gastronómicas xa consolidadas, "contribuíndo deste xeito á conservación dunha tradición que forma parte da identidade cultural de Carballo e que ten tamén unha importante función de cohesión social e dinamización das parroquias e barrios", subliñan dende o goberno local.

Citas abertas a toda a cidadanía

Poderán acollerse ás axudas as celebracións realizadas entre o 1 de novembro de 2025 e o 31 de outubro de 2026, sempre que cumpran os requisitos establecidos nas bases.

As actividades deberán estar abertas a toda a cidadanía, desenvolverse en espazos accesibles e de uso público ou veciñal e ter entrada libre e gratuíta. Quedan fóra da convocatoria as denominadas festas da xuventude ou similares, as celebracións particulares ou privadas e as organizadas con ánimo de lucro.

O importe da subvención será de 500 euros por cada día festivo no que se celebre unha verbena ou concerto cunha orquestra, grupo musical en directo ou solista de consolidado renome e relevancia. Para estes efectos non se computarán as actuacións de solistas, dúos ou tríos de animación musical nin as de DJ.

Prazo de solicitude ata o 3 de novembro

O orzamento presentado pola organización deberá superar o dobre da subvención solicitada e a achega municipal non poderá exceder, en ningún caso, o 50 % do custo total da actividade. A partida inicial da convocatoria ascende a 27.500 euros, aínda que poderá incrementarse nas condicións previstas na normativa de subvencións.

O prazo para presentar as solicitudes abrirase ao día seguinte da publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia e rematará o 3 de novembro de 2026.

As axudas poden destinarse aos gastos directamente relacionados coa organización das festas, entre eles a contratación de actividades musicais ou culturais, o alugueiro de infraestruturas, seguros, dereitos de autor, publicidade e pirotecnia.

Estas axudas súmanse ao apoio municipal que se presta tamén mediante servizos de limpeza e recollida de residuos, acondicionamento dos espazos de celebración ou préstamo de equipamentos e infraestruturas municipais.

Apoio ao deporte inclusivo

Na mesma sesión, a Xunta de Goberno Local aprobou unha subvención nominativa de 2.000 euros para Lenda Educativa SCG e o correspondente convenio de colaboración para financiar o programa Actividades deportivas inclusivas 2026.

Lenda Educativa é unha entidade sen ánimo de lucro que desenvolve en Carballo actividade deportiva inclusiva no ámbito da diversidade funcional. O proxecto subvencionado está formado por actividades físico-deportivas inclusivas, fundamentalmente no medio acuático, dirixidas a nenos e nenas e adaptadas para favorecer a participación e a convivencia, con propostas ao longo de todo o ano entre as que destacan as actividades en piscina e a práctica do surf.

Favorecer a igualdade

O programa conta cun orzamento global de 6.499,67 euros, dos que o Concello achegará un máximo de 2.000 euros, equivalente ao 30,77 %.

Noticias relacionadas y más

Con esta colaboración, "o Concello continúa apoiando o traballo das entidades locais para avanzar cara a unha práctica deportiva accesible a todas as persoas e favorecer a igualdade de oportunidades a través do deporte", conclúen.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las grandes plantaciones de árboles en las cabeceras de los ríos de Galicia agravan la sequía
  2. La mejor fiesta medieval de Galicia está a una hora de Santiago y se celebra este fin de semana
  3. La orquesta gallega que dejó sin palabras a 13.000 personas en Madrid: «¿Pero quiénes sois?»
  4. El día a día de los barrios más allá del turismo: 'Nos sentimos olvidados, pero como nosotros hay más
  5. Joel Soriano brilla ante al nuevo pívot del Real Madrid pero se queda sin título en la Liga de Puerto Rico
  6. La jueza envía a prisión al líder de Os Fanchos, un croata y un vecino de A Pobra por el alijo de 1.410 kilos de cocaína intervenido este sábado
  7. El fútbol de Santiago despide a Edy Gutiérrez, histórico jugador y entrenador que dedicó su vida al club Vista Alegre
  8. La tormenta eléctrica se ceba con Santiago y su área: 249 rayos registrados en menos de 24 horas con Santa Comba a la cabeza

500 euros por día festivo: Carballo reforza o apoio ás festas populares

500 euros por día festivo: Carballo reforza o apoio ás festas populares

Crean el primer mapa acústico de los delfines de Florida y descubren que tienen zonas de caza y territorios claramente delimitados

Crean el primer mapa acústico de los delfines de Florida y descubren que tienen zonas de caza y territorios claramente delimitados

El Supremo de EEUU autoriza por ahora la orden de Trump para restringir el voto por correo de cara a las 'midterms'

El Supremo de EEUU autoriza por ahora la orden de Trump para restringir el voto por correo de cara a las 'midterms'

Solo en dos ciudades de España se conduce mejor que en esta ciudad gallega

Solo en dos ciudades de España se conduce mejor que en esta ciudad gallega

Mateo Ferreira conquista en Barcelona el mayor Regional Qualifier de Riftbound

Mateo Ferreira conquista en Barcelona el mayor Regional Qualifier de Riftbound

Inscricións abertas para a Feira Labrega de Brión, que reunirá produtos locais, tradición e gastronomía

Inscricións abertas para a Feira Labrega de Brión, que reunirá produtos locais, tradición e gastronomía

Caamaño & Ameixeiras pondrán música a la puesta de sol en Fisterra

Caamaño & Ameixeiras pondrán música a la puesta de sol en Fisterra

Una nueva borrasca pone en alerta a Galicia este miércoles: aviso amarillo por lluvias y tormentas intensas

Una nueva borrasca pone en alerta a Galicia este miércoles: aviso amarillo por lluvias y tormentas intensas
Tracking Pixel Contents