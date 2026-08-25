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INFRAESTRUTURAS

As obras do parque empresarial de Coristanco licitaranse en 2027

Cun investimento de 12 millóns de euros, dotarase o concello de máis de 173.000 metros cadrados de solo industrial

O alcalde, Juan Carlos García, esquerda, na xuntanza coa conselleira de Economía.

O alcalde, Juan Carlos García, esquerda, na xuntanza coa conselleira de Economía. / Luis Polo

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José Manuel Ramos Lavandeira

Coristanco

A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, e o alcalde de Coristanco, Juan Carlos García, avaliaron nunha xuntanza en Santiago os avances que se están acometendo para desenvolver a primeira fase do parque empresarial deste municipio coruñés.

Na reunión, Lorenzana explicou que o Consello da Xunta aprobou definitivamente en febreiro o Plan estruturante de ordenación do solo empresarial (Peose) do futuro polígono de Coristanco, que permitirá dotar ao concello con máis de 173.100 m2 de solo empresarial cun investimento que supera os 12 millóns de euros.

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Nesta liña, a conselleira lembrou que a previsión da Xunta é licitar as obras no ano 2027 para poder comezar coa súa execución canto antes.

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