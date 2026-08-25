CONCIERTO
Caamaño & Ameixeiras pondrán música a la puesta de sol en Fisterra
El dúo gallego actuará el sábado en el Hotel O Semáforo con entrada gratuita hasta completar aforo
La puesta de sol en Fisterra estará amenizada el sábado, 29 de agosto, por el dúo Caamaño & Ameixeiras, formado por Sabela Caamaño, acordeón cromático, y Antía Ameixeiras, violín y voz, dos de las voces más destacadas de la actualización del folclore y el baile tradicional gallego a través de un lenguaje contemporáneo y delicado.
El concierto comenzará a las 20.30 horas en el Hotel O Semáforo, en el cabo Fisterra. La entrada será gratuita hasta completar aforo.
Desde su nacimiento en 2018, Caamaño & Ameixeiras han desarrollado una intensa trayectoria nacional e internacional, construyendo un lenguaje propio a partir de la tradición, con composiciones y arreglos que mantienen la esencia de lo popular y la llevan hacia nuevos territorios.
Colaboradoras habituales de artistas como Rodrigo Cuevas, Mondra o Fillas de Cassandra, en 2025 fueron reconocidas con el Premio a la Mejor Canción en Gallego de la Academia de la Música de España.
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