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CONCIERTO

Caamaño & Ameixeiras pondrán música a la puesta de sol en Fisterra

El dúo gallego actuará el sábado en el Hotel O Semáforo con entrada gratuita hasta completar aforo

El dúo Caamaño &amp; Ameixeiras ofrece un concierto el sábado en Fisterra.

El dúo Caamaño & Ameixeiras ofrece un concierto el sábado en Fisterra. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Fisterra

La puesta de sol en Fisterra estará amenizada el sábado, 29 de agosto, por el dúo Caamaño & Ameixeiras, formado por Sabela Caamaño, acordeón cromático, y Antía Ameixeiras, violín y voz, dos de las voces más destacadas de la actualización del folclore y el baile tradicional gallego a través de un lenguaje contemporáneo y delicado.

El concierto comenzará a las 20.30 horas en el Hotel O Semáforo, en el cabo Fisterra. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

Desde su nacimiento en 2018, Caamaño & Ameixeiras han desarrollado una intensa trayectoria nacional e internacional, construyendo un lenguaje propio a partir de la tradición, con composiciones y arreglos que mantienen la esencia de lo popular y la llevan hacia nuevos territorios.

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