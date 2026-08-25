DEPORTE
De Cáceres, Valladolid, Lugo e Santiago a Laxe para gozar do volei-praia
O torneo organizado por Mareas Vivas bateu récord de participación na súa terceira edición, con 14 equipos
A praia de Laxe non é só unha das preferidas para o baño polos visitantes que se achegan á Costa da Morte, senón que tamén acolle un concorrido torneo de volei-praia 3x3, que este ano acadou a súa terceira edición e bateu récord de participación: 14 equipos.
Máis de corenta deportistas chegados dende Cáceres, Valladolid, Lugo, Santiago, A Coruña, Carballo e tamén de Laxe competiron no torneo organizado pola Asociación Cultural e Deportiva Mareas Vivas, que preside Maica Suena.
O equipo gañador foi o BCM, integrado por Brais Velo, de Carballo; Manuel Domínguez, de Laxe; e Candela Fernández Mira, de Lugo, que ademais foi elixida como a mellor xogadora do torneo.
O segundo posto foi para Triple C, do que forman parte Darío Mira, de Laxe; Millán Lado, de Santiago; e Ángel Álvarez, de Santiago. Completou o podio o equipo Waydy, integrado por Xabier Gómez, de Laxe; Jorge Díaz, de Cáceres; e Xián Pérez, de Ledoño.
A presidenta de Mareas Vivas agradece o apoio recibido por parte do Concello de Laxe e dos patrocinadores, así como o labor dos voluntarios e voluntarias como Julia Cundíns, Valentín Lema, Uxío Bello, Lara Castro, Raúl, da confraría de pescadores, e a colaboración dos taxistas de Laxe "que nos prestaron a súa caseta para poder gardar as cousas".
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