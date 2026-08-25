Inscricións abertas para a Feira Labrega de Brión, que reunirá produtos locais, tradición e gastronomía
A cita será o domingo 20 de setembro na praza das polbeiras e incluirá obradoiros de oficios tradicionais, degustacións e actuacións musicais
Iker Cotón
Xa está aberto o prazo de inscrición para a nova edición da Feira Labrega do Concello de Brión. Este espazo de exposición e venda de produtos frescos terá lugar o domingo 20 de setembro na praza das polbeiras, de 11.00 a 22.00 horas. Esta iniciativa acollerá ademais obradoiros de oficios tradicionais, degustacións gastronómicas de produtos locais e actuacións musicais.
A concelleira de Promoción Económica de Brión, Guarina Rey, explica que este espazo colaborativo celebrará tres xornadas de portas abertas para “sementar futuro e darlle maior visibilidade ao coworking entre o alumnado do CEIP de Pedrouzos e así tratar de captar novas persoas usuarias”. Con este obxectivo en mente, prevese que a rapazada do colexio brionés visite as instalacións de Monte Balado o martes 15, mércores 16 e xoves 17, en horario de 10:00 a 13:00 horas.
Coworking
Esta iniciativa enmárcase na segunda edición do Coworking Fest, que na súa primeira edición estivo dirixida tanto a persoal da Administración Local como a persoas que quixeran coñecer o funcionamento destas instalacións, que pertenecen á Rede Provincial de Coworking da Deputación da Coruña.
Guarina Rey apunta que “coa Feira Labrega e as visitas ao coworking buscamos poñer en valor o noso sector primario e promover o comercio de produtos locais e sostibles”. Grazas a este espazo de traballo colaborativo, os produtos locais poden chegar ao mercado con todas as garantías sanitarias e cunha produción sostible.
O emprazamento da feira estará condicionado polas condicións meteorolóxicas, que o ano pasado obrigaron a trasladar estas actividades ao espazo colaborativo de Monte Balado.
A Feira Labrega de Brión está organizada polo Concello de Brión e conta coa colaboración da Xunta de Galicia, da Deputación da Coruña, do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, da Unión Europea, do Xacobeo 2027, GDR Terras de Compostela, Xeodestino Terras de Santiago, Fundación Daniel & Nina Carasso e da asociación Daquídarredor.
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