Lalín revive sus tradiciones en la XXVII Malla Tradicional ante una gran afluencia de público

Lalín vuelve a echar la vista atrás y mirar directamente a sus tradiciones. Un año más, el municipio acogió el sábado 22 de agosto la XXVII Malla Tradicional, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia en la que etnografía, cultura, gastronomía y música se dan la mano.

La XXVII Malla Tradicional de Doade volvió a reunir a numeroso público, con una destacada presencia de gente joven, clave para garantizar la continuidad de esta tradición. En esta edición se puso el foco en el espallado manual de la paja, una tarea tradicionalmente realizada por mujeres y que permitió reivindicar el valor de la paja en la vida rural gallega.

Además de su uso agrícola y ganadero, la paja fue durante varios siglos un material fundamental para la arquitectura, la artesanía, el transporte y la conservación de alimentos. Recuperar esta tradición supone, por tanto, preservar no solo una antigua labor agrícola, sino también los conocimientos y formas de vida transmitidos de generación en generación.

El programa

Los actos comenzaron a las 11.00 horas en el lugar de Codeseda, en la parroquia de Doade. La primera actividad de la mañana fue la Mostra de Artesanía, Maquinaria y Pintura. A las 12.00 horas se llevó a cabo la malla tradicional y la entrega del premio al mejor vestido de época. La sesión vermú fue amenizada por la charanga KM0 previa a la comida popular.

El XII Serán da Malla tuvo lugar a las 16.30 con Acordeóns de Lalín, la agrupación O Carballo de Manteiga, el grupo de gaitas Os Dezas de Moneizas, las pandereteiras A Xariza de Parada y la música de Mistura y Os Trasnos de Doade. La jornada terminó con la actuación del grupo Os Carecos de Ortegal, que arrancó a las 19.30 horas.

Esta celebración volvió a convertir Doade en un espacio de encuentro en el que la tradición convive con la música, la artesanía y la gastronomía. La malla se reivindica así como un puente entre el pasado y el presente que mantiene viva una pequeña gran parte del patrimonio cultural de Galicia.