La fiesta más mágica de Galicia se celebra este sábado a 40 minutos de Santiago: queimadas gratis, brujas y conjuros para despedir agosto

Las verbenas de las grandes orquestas gallegas no son las únicas citas del verano en Galicia. La última recta del periodo estival contará con una celebración bastante más singular y mágica este sábado 29 de agosto, cuando las brujas y los sortilegios inundarán las calles de una villa de la costa.

El lugar, situado a tan solo 40 minutos de Santiago, se transformará por una noche en un poblado de brujas, que ocuparán los puntos centrales de la villa con sus sombreros puntiagudos. Pero quienes se acerquen podrán disfrutar de mucho más que de las caracterizaciones: se repartirá comida para gozar de la jornada con el estómago lleno y se recuperará el lado más místico de Galicia con el fuego de las queimadas gratuitas y el teatro callejero.

Hablamos de la Noite das Meigas, un evento que ya se ha convertido en una de las citas más especiales del año -con permiso del San Juan- para los vecinos del concello de Vilagarcía de Arousa. En total, este año participarán una decena de asociaciones, que se repartirán por los puntos centrales de la villa con sus calderos repletos de viandas.

Así será la Noite das Meigas de 2026 en Vilagarcía de Arousa

La Noite das Meigas es uno de los festejos más curiosos que se celebran en la comunidad gallega. En ella, y anticipándose al Samaín, residentes y visitantes recorren la villa para gozar de la música y la comida que se despacha en las pallozas.

Muchos de ellos no dudan en meterse en el papel de meigas, con sus gorros, sus trajes o adornos en el rostro. Mientras viven el espectáculo, los visitantes pueden degustar los tesoros que se ocultan en las ollas de los puestos, que incluyen desde callos, hasta empanada, filloas o rosquillas.

Sin embargo -y aunque la gastronomía es importante- estas recetas no son el detalle que más 'embruja' a los curiosos. Ese honor está reservado a la queimada, que ilumina las cazuelas de las cabañas con su fuego anaranjado, y al gran conjuro que se entona a medianoche.

Es entonces, en la hora de las brujas, cuando se le pone el broche más mágico a la jornada en la Praza de Galicia. Será el Teatro Clámide el que estará a cargo de este momento culmen del festejo, que conecta a los gallegos con sus raíces más esotéricas.

Una fiesta para todos los vecinos

Las tradicionales pallozas de las asociaciones estarán repartidas por todo el municipio vilagarciano. La Praza de Galicia será el punto central, pero también habrá agrupaciones en lugares como la Avenida da Mariña, las plazas de España y de la Independencia, y en calles como Castelao, Castor Sánchez y Arcebispo Lago.

Las actividades comenzarán cuando el sol ya esté oculto, a las 22.30 horas y se prolongará hasta bien entrada la madrugada. Tras el conjuro de medianoche, aún habrá tiempo para disfrutar hasta las dos de la mañana, cuando se dará por finalizada esta gran fiesta de brujas hasta el año que viene.