Oroso celebra su campamento de verano en Portomarín con 50 participantes entre 9 y 16 años

El alcalde de Oroso, Alex Doval, y la concejala de Cultura, Ensino, Infancia, Xuventude, Muller e Igualdade, María Requejo, visitaron este martes Portomarín, donde se está llevando a cabo el Campamento Juvenil de Pernocta 2026 hasta el próximo viernes. Allí, los niños de Oroso están pasando unos días de ocio y convivencia con sus iguales.

La chavalada participante tiene entre 9 y 16 años y, pese al mal tiempo de estos días, están realizando multitud de actividades acuáticas fluviales, juegos de aventura, escape room y disponen de tiempo para compartir entre ellos experiencias del verano.

Un total de medio centenar de participantes disfrutan de unos días diferentes, cubriéndose así la totalidad de las plazas ofertadas para esta actividad.