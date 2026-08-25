El restaurante a media hora de Santiago que conquista al presentador José Ribagorda con su empanada: “La mejor comida y las mejores vistas”

Galicia se ha labrado una merecida fama por su gastronomía y sus paisajes. Tanto que ha logrado conquistar paladares mucho más allá de sus fronteras.

Así ha ocurrido con José Ribagorda, presentador de los informativos de Telecinco y Televisión Española (TVE) durante 30 años, que ha encontrado en una villa marinera gallega uno de sus sitios favoritos para comer. Ubicado en Portosín (Porto do Son), a tan solo media hora de Santiago, el restaurante ha enamorado al periodista -actualmente especializado en el sector culinario-, que asegura que el negocio tiene "la mejor cocina" y "las mejores vistas" del lugar.

"No puedo venir a Galicia sin pasarme por el O Noso [Bar] para ver a mi Ana y su magistral empanada de la que ya os he hablado tantas veces. Empanada de maíz con zamburiñas, hecha con amor", decía el comunicador en un vídeo publicado en redes sociales.

Lo hacía a través de la cuenta @de_las_cosas_del_comer, el proyecto gastronómico que mantiene con Mediaset. Ahí se deshizo en elogios junto a la cocinera del local, donde disfrutó de un Ribeiro y del famoso pan relleno de la chef.

O Noso Bar, el restaurante con marisco de la ría oculto en un pequeño pueblo pesquero

O Noso Bar es un restaurante tradicional sitúado cerca de la ría. De allí procede el marisco y el pescado que los responsables del local cocinan a diario desde hace más de 40 años y que se han convertido en uno de sus platos estrella.

Los arroces -concretamente, el de vieiras, es otra de las especialidades de la cocinera, que siempre tiene lista una empanada de maíz para cuando el expresentador pasa por el pueblo. Su última visita no fue una excepción: "Cuando entro hoy en la cocina y me dice: ‘Tengo una sorpresa para ti’ y me enseña la empanada, ¡mi empanada, la empanada de mis amores, la empanada que me sublima, que me eleva, que me deleita...!", relataba Pepe Ribagorda a sus seguidores sobre la que considera "la mejor empanada del mundo".

"Es una auténtica maravilla"

El periodista, una figura conocida en toda España por su presencia en televisión, también tuvo un momento para resaltar el entorno en el que se enclava este restaurante recomendado de Porto do Son. Un pequeño pueblo marinero que goza de un clima templado durante el verano y en el que se puede disfrutar tanto de los frutos como de los paisajes de la ría de Muros y Noia.

La playa de Coira, un kilómetro de arena fina y aguas mansas, es uno de los mayores atractivos del lugar, que es para muchos uno de los mejores sitios para comer en Galicia gracias a los berberechos, centollas, mejillones y pescados que se despachan junto al puerto. Su club náutico es, además, una de las paradas de la Travesía Náutica Xacobea, que enlaza este rincón con Santiago.

Como el propio Ribagorda reconoce, la de este agosto no fue la primera vez que acudía a este pueblo marinero ni que degustaba la gastronomía gallega. Tampoco es el único que se ha rendido a la maestría culinaria del norte. Recientemente, otras figuras públicas como Cristina Pedroche también han elogiado Galicia y su comida, como la que disfrutó este verano en el Asador O Pazo de Padrón.