El parque eólico Monte Treito reemplazará 40 aerogeneradores antiguos por 7 modernos entre Rois y Rianxo

El parque eólico Monte Treito abarca los municipios de Dodro, Rois, Lousame y Rianxo, y se encuentra en funcionamiento desde el año 2001 con 40 aerogeneradores. Por este motivo, Iberdrola Renovables Galicia impulsa una renovación tecnológica completa del polígono, que implica la desinstalación de los aerogeneradores existentes y su sustitución por siete molinos de mayor eficiencia, manteniendo la potencia máxima evacuable autorizada.

Desmantelamiento

De esta forma, en la fase de desmantelamiento del parque está prevista la retirada de los aerogeneradores, centros de transformación, cimentaciones existentes, una torre de medición, canalizaciones eléctricas subterráneas y caminos cuyo uso no se prevé con la nueva configuración. También se llevará a cabo la restauración ambiental de los terrenos y adaptación de la subestación eléctrica existente a las nuevas condiciones de explotación derivadas de la repotenciación. La obra civil del proyecto (que ahora la Consellería de Medio Ambiente expone durante 30 días) consistente en la ejecución de las plataformas de montaje y cimentaciones de los aerogeneradores, así como la creación o adecuación de los viales de acceso, de la red interior, de las canalizaciones para conducciones eléctricas y obras auxiliares asociadas.

En total, el presupuesto de ejecución material suma 33.995.697 euros, y el plazo de ejecución es de nueve meses. Se sustituirán los viejos modelos por siete aerogeneradores tripala del fabricante Vestas modelo V136, de 4,5 MW de potencia nominal unitaria, con un diámetro de rotor de 136 metros y una altura de buje de 82 metros. Asimismo, están previstos siete centros de transformación de 5.300 kVA de potencia y relación de transformación 0,72/20 kV, que se instalarán en el interior de cada aerogenerador, con sus correspondientes equipos de seccionamento, maniobra y protección.

Red subterránea

Por último, consta una red subterránea de 20 kV para conectar los aerogeneradores con la subestación existente; una red de comunicaciones Ethernet con el fin de realizar las tareas de monitorización y control del parque eólico, que usará como soporte un cable de fibra óptica con 16 fibras monomodo, y que se tenderá en las mismas zanjas dispuestas para la evacuación de la energía eléctrica. Y una red de puesta a tierra constituida por cable de cobre desnudo.

La evacuación de la energía se realizará desde la SET de treito 66 kV a través de la linea aérea existente LAT 66 kV parque eólico Monte Treito, objeto del expediente IN407A 1999/226-1, hasta la línea Tambre-Padrón de 66kV, pero la infraestructura de evacuación existente no forma parte del presente proyecto.