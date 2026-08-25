La Romería de la Barca da un paso clave para ser Fiesta de Interés Turístico Internacional

Turismo de Galicia informó favorablemente la solicitud del Ayuntamiento de Muxía para que la Romería de la Virgen de la Barca sea declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, un reconocimiento que supondría un nuevo impulso a la proyección exterior de una de las celebraciones más arraigadas y singulares de Galicia.

El informe favorable fue emitido tras analizar la documentación presentada y valorar el cumplimiento de los requisitos establecidos. En este sentido, la Xunta puso en valor la Romería de la Virgen de la Barca como ejemplo de la capacidad de Galicia para convertir su patrimonio, sus tradiciones y su identidad en recursos de atracción turística, al tiempo que destacó su estrecha vinculación con la tradición jacobea y con uno de los territorios de mayor proyección turística de Galicia, como es la Costa da Morte.

Vinculación con el Camino de Santiago

La vinculación con el Xacobeo y con el Camino de Santiago es uno de los principales valores de la celebración. La leyenda de la aparición de la Virgen al Apóstol Santiago en Muxía conecta la romería con la historia de las peregrinaciones a Galicia, mientras que el Santuario de la Virgen de la Barca es uno de los destinos asociados a la prolongación del Camino hasta la Costa da Morte.

La romería, que se celebra cada mes de septiembre y mantiene una tradición de peregrinación documentada desde hace siglos, combina los actos religiosos con un amplio programa cultural y festivo, apoyado por los vecinos y asociaciones locales, que contribuyen a mantener vivo un patrimonio transmitido de generación en generación y proyectar la localidad dentro y fuera de Galicia.

Resolverá el Ministerio de Industria y Turismo

Con esta valoración favorable, la Romería de la Virgen de la Barca avanza en su objetivo de convertirse en una nueva referencia internacional del calendario festivo gallego y de reforzar la posición de Muxía y de la Costa da Morte como destinos vinculados a la tradición jacobea y a la experiencia de la peregrinación, a la espera de que el Ayuntamiento de Muxía remita el expediente al Ministerio de Industria y Turismo, al que corresponderá resolver definitivamente la declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional.