Xornadas de portas abertas na Escola de Karate Dokkodo en Bertamiráns

A escola de karate Dokkodo de Bertamiráns arrinca este mes de setembro unha nova tempada deportiva con xornadas de portas abertas. Non se require de experiencia previa neste deporte, polo que os participantes poderán probar a prácica do karate dende cero.

As clases impartiranse na Casa da Cultura de Bertamiráns. De luns a xoves haberá portas abertas de karate para todas as idades. O karate alevín e infantil celebraranse os luns e mércores, de 18.00 a 19.00 horas, mentres que o xuvenil e cadete terá lugar os mesmos días, de 19.00 a 20.00 horas. Pola súa banda, os martes e xoves, de 19.00 a 20.00 horas, será a quenda do karate de adultos, a partir dos 16 anos. Ademais, os xoves, de 17.00 a 17.50 horas, haberá karate de iniciación para nenos e nenas de 4 a 7 anos.

Cartel da nova tempada da escola de karate Dokkodo. / Cedida

A escola Dokkodo anima a todas as persoas interesadas a achegarse e coñecer de primeira man esta disciplina, nunha oportunidade para descubrir os seus beneficios e iniciarse no karate nun ambiente aberto e adaptado a cada idade.