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Accidente de una peregrina en Padrón: se cae por un terraplén mientras estaba sentada en un vallado del Santiaguiño

La mujer perdió el equilibrio y se precipitó por un desnivel de unos cinco o seis metros en las inmediaciones de la ermita

Ocurrió este martes por la noche, y tuvo que ser trasladada al hospital

Parte del operativo en O Santiaguiño para rescatar a la peregrina

Parte del operativo en O Santiaguiño para rescatar a la peregrina / GES de Padrón

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Marcos Manteiga Outeiro

Padrón

Una peregrina resultó herida tras caer por un terraplén en Padrón. Según ha trascendido, la mujer estaba sentada en un vallado cuando perdió el equilibrio

Fueron los miembros de Protección Civil y GES de Padrón los encargados de rescatarla. Al parecer, estaba sentada este martes en el vallado cuando perdió el equilibrio y cayó hacia atrás por un terraplén de unos cinco o seis metros.

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Capilla del Santiaguiño do Monte

Capilla del Santiaguiño do Monte / Xunta

La caída tuvo lugar en las cercanías de la ermita de Santiaguiño del Monte, en torno a las nueve de la noche, y la mujer tuvo que ser trasladada al hospital. Este templo y su entorno es muy visitado por los peregrinos por estar ligado a la predicación del evangelio que atribuyen al Apóstol Santiago. También acudió al lugar la Policía Local.

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