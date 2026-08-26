Accidente de una peregrina en Padrón: se cae por un terraplén mientras estaba sentada en un vallado del Santiaguiño
La mujer perdió el equilibrio y se precipitó por un desnivel de unos cinco o seis metros en las inmediaciones de la ermita
Ocurrió este martes por la noche, y tuvo que ser trasladada al hospital
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Padrón
Una peregrina resultó herida tras caer por un terraplén en Padrón. Según ha trascendido, la mujer estaba sentada en un vallado cuando perdió el equilibrio
Fueron los miembros de Protección Civil y GES de Padrón los encargados de rescatarla. Al parecer, estaba sentada este martes en el vallado cuando perdió el equilibrio y cayó hacia atrás por un terraplén de unos cinco o seis metros.
La caída tuvo lugar en las cercanías de la ermita de Santiaguiño del Monte, en torno a las nueve de la noche, y la mujer tuvo que ser trasladada al hospital. Este templo y su entorno es muy visitado por los peregrinos por estar ligado a la predicación del evangelio que atribuyen al Apóstol Santiago. También acudió al lugar la Policía Local.
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