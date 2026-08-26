CONCILIACIÓN
Alta demanda do servizo Madruga na Laracha: 154 nenos inscritos para o novo curso
O Concello traballa nunha modificación da ordenanza para aceptar solicitudes fóra de prazo
O servizo municipal Madruga, integrado no Programa Harmoniza do Concello da Laracha, contará o próximo curso escolar cun mínimo de 154 usuarios despois de que o período de inscrición rematase o pasado 31 de xullo con todas as solicitudes presentadas en prazo admitidas.
A elevada demanda rexistrada nos tres centros de educación infantil e primaria do municipio distribúese entre as 128 solicitudes recibidas no CEIP Otero Pedrayo, 15 no CEIP Alfredo Brañas e 11 no CEIP de Caión. "Estes datos poñen de manifesto a importancia deste recurso para as familias que precisan contar con atención para os seus fillos e fillas antes do inicio da xornada lectiva nos colexios", subliñan dende o goberno local.
Persoal especializado
O servizo Madruga permite que os nenos e nenas poidan acudir aos centros educativos desde as 7.00 horas, quedando atendidos por persoal especializado ata o momento de inicio da actividade lectiva. Deste xeito facilítase ás familias a organización dos seus horarios laborais e a compatibilidade das súas responsabilidades profesionais co coidado dos menores.
Ante a alta demanda, o Concello está a traballar nunha modificación da ordenanza reguladora do servizo co obxectivo de adaptar a normativa e poder dar cabida, tamén, ás solicitudes que poidan presentarse fóra do prazo establecido. A intención é ofrecer resposta ás necesidades das familias e facilitar o acceso ao recurso sempre que existan novas solicitudes.
Conciliación en vacacións
O Concello larachés ofrece diferentes recursos para favorecer a conciliación da vida persoal, laboral e familiar. Neste marco, o Programa Harmoniza tamén inclúe o servizo Vacacións, que continúa funcionando durante os meses de verán nas instalacións do CEIP Otero Pedrayo.
Actualmente son 127 nenos e nenas inscritos no servizo, que rexistra unha asistencia media diaria de arredor de 80 usuarios. O programa, dirixido a menores de entre 3 e 12 anos funciona de luns a venres, de 7.00 a 14.15 horas, con actividades educativas, culturais, deportivas e recreativas adaptadas aos diferentes grupos de idade.
Harmoniza complétase co servizo Canguraxe, dirixido a familias con nenos e nenas de entre 4 meses e 12 anos. Este recurso ofrece atención e coidados nos domicilios para dar resposta a necesidades puntuais de conciliación, sen carácter estable nin prolongado no tempo.
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