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Ames prepara a volta ao cole con sorteos de material escolar

O programa "Volta ao cole no comercio" desenvolverase con dúas xornadas en Bertamiráns e Milladoiro

Membros de XEA presentando o cartel.

Membros de XEA presentando o cartel. / Concello de Ames

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Iker Cotón

Ames presenta unha nova edición das súas xornadas "Volta ao cole no comercio", unha iniciativa que ten como obxectivo a dinamización do comercio e a hostalaría local nos días previos ao comezo do curso escolar.

Realizaranse dúas xornadas. A primeira terá lugar na área de autocaravanas do Milladoiro, o martes 1 de setembro, e a segunda celebrarase no parque do Ameneiral de Bertamiráns, o xoves día 3. Organizaranse tardes lúdicas con actividades para a cativada, sorteos e premios. Ademais, levarase a cabo un sorteo especial de material escolar con cada compra realizada nalgún dos establecementos da Xuntanza de Empresarios de Ames (XEA).

As xornadas desenvolveranse os dous días sinalados de 17.00 a 20.30 horas. Ao longo de toda a tarde, haberá diferentes actividades para os máis pequenos, divididas en función do curso escolar.

Cartel da &quot;Volta ao Cole no Comercio&quot; de Ames.

Cartel da "Volta ao Cole no Comercio" de Ames. / Concello de Ames

A xerente de XEA, Beatriz López, sinalou que “dende XEA estamos agradecidos de poder levar a cabo estas xornadas un ano máis. Esta será a quinta edición e o noso obxectivo principal é poder manter este evento durante moito tempo e poder afianzalo no calendario. Sempre tivo moi boa acollida, con moita afluencia de xente, e agardamos que este ano sexa igual”.

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Á presentación asistiron a concelleira de Promoción Económica, Ana Belén Paz; o presidente de XEA, Ramón Cordido; a xerente da XEA, Beatriz López; e o vogal da Xuntanza de Empresarios de Ames, Jorge López. Esta iniciativa está organizada polo Concello de Ames en colaboración con XEA.

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Ames prepara a volta ao cole con sorteos de material escolar

Ames prepara a volta ao cole con sorteos de material escolar

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