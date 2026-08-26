Ames reparte 80.000 euros entre sus clubes deportivos para fomentar la vida sana y convivencia

Ames aprobó el pasado día 20 el reparto de 80.000 euros entre las asociaciones y clubes deportivos del municipio por sus actividades en 2025, unas subvenciones a las pudieron optar todas las entidades locales que realizaran actividades de índole deportiva. En total, fueron 23 la que cumplieron las condiciones y obtuvieron la ayuda, que también se pudo destinar a sufragar la adquisición de material inventariable, fomentando la vida sana y la convivencia vecinal (a justificar a finales de este mes).

Casi 18.000 € para el atletismo

Se trata de Ames Atletismo, que recibió 6.738,04 euros; A.D. Básquet Ames, 6.042,50 euros; AD Val da Mahía, dotada con 2.608,28 euros; CB Ames, con 1.782,32 euros; Club Atletismo MillaRaio, con 7.346,64 euros; Club Atletismo Sar, con 3.477,70 euros; Club Balonmano Alca, con 2.347,45 euros; Biduído SR, con 1.347,61 euros; C.C. Os Esfola Arrós, con 1.608,44 euros; Club Patinaxe Sarela, con 5.781,68 euros; Club Piragüismo Ribeiras do Tambre, con 5.346,96 euros; y Club Deportivo Rutas a Pie, con 1.651,91 euros.

Por otra parte, también cuentan con subvención el Club Patinaxe Artística Omega, con 5.825,15 euros; Club TK Denodo, con 6.911,93 euros; CV Bruxas, con 3.216,87 euros; Club Ximnasia Ames, con 751,89 euros; Escola de Fútbol Sala Trasgos, con 3.216,87 euros; Escola de Karate Dokkodo, con 3.434,23 euros; Fútbol Club Meigas, con 4.912,25 euros; Motoclub Ameixenda, con 2.303,98 euros; O4S Rutas-Bike, con 912,90 euros; Sociedade de Caza e Pesca Azor, con 1.564,97 euros; y Veteranos Bertamiráns, con 869,43 euros.

Forma anticipada

Las entidades beneficiarias de estas ayudas recibirán el 50 % de la misma de forma anticipada (en concreto, 40.000 euros). De esta forma, también se busca la participación activa de los vecinos en la actividad deportiva, que tiene un claro interés público, como medio para promover la formación de los más jóvenes y propiciar la convivencia entre los vecinos y vecinas; así como poner a disposición del Ayuntamiento información completa y actualizada de las asociaciones sin ánimo de lucro del municipio, con el fin de promover una relación fluida con las mismas y posibilitar el diseño de políticas eficaces que permitan dinamizar la actividad de los particulares que resulte complementaria de las competencias municipales.