El DOG 'bendice' la declaración de la romería de Santa Minia de Brión como de fiesta de interés turístico
El Ayuntamiento celebra la oficialización del reconocimiento que permitirá atraer a más visitantes a la celebración del 27 de septiembre
La cita, una de las más singulares y arraigadas de la comarca, espera un aluvión de visitas al coincidir su día grande en domingo
“É un paso máis adiante na promoción dunha das romarías máis concorridas, singulares e arraigadas na comarca”, apunta el alcalde de Brión, Pablo Lago, tras publicarse en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de este miércoles la declaración de la Romería de Santa Minia como Festa de Interese Turístico de Galicia.
De esta forma, se oficializa el acuerdo tomado por el Consello de la Xunta el pasado 25 de mayo. El regidor celebra así que la oficialización llegue justo antes del anuncio de la programación de esta edición, que ya podrá ser anunciada como Festa de Interese Turístico de Galicia. Asimismo, espera que “esta declaración a bo seguro atraerá a máis romeiros a Brión nos próximos anos”.
Buenas perspectivas
No hay que olvidar, además, que este año el día grande de Santa Minia, el 27 de septiembre, coincide en domingo, por lo que, si el tiempo acompaña, supondrá un incremento significativo en el número de visitantes, que podría situarse por encima de las 50.000 personas durante los días de las fiestas.
Cierre del programa
El Ayuntamiento de Brión trabaja en estos momentos en el cierre de la programación de la edición de 2026, cuyo cartel y programa se darán a conocer a principios del próximo mes de septiembre. Además de las manifestaciones de carácter religioso, la celebración contará con actuaciones musicales, gastronomía y una programación complementaria con diversas actividades socioculturales.
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