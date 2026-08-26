Radiografía de la banca en el rural: el 43% de la comarca de Santiago tiene una o ninguna sucursal

Galicia inició el año con menos de mil sucursales bancarias, una caída en el número de oficinas físicas que comenzaba hace una década. Y especialmente preocupante es la total ausencia de estos establecimientos con apertura regular en Dodro, A Baña (tiene una oficina del Santander sin cajero, pero funciona un solo día a la semana) y Lousame, mientras otros 21 concellos del entorno compostelano apenas cuentan con uno. En total, una debacle que afecta al 43% de los municipios de la comarca y que, según el Instituto Galego de Estatística (IGE), no ha sufrido variaciones entre el año 2024 y el pasado, con idénticas cifras.

Mínima presencia

De esta forma, cuentan con una sola oficina, siempre según el IGE y pendiente de los datos 2026, O Pino, Cabana de Bergantiños, Laxe, Malpica, Mazaricos, Corcubión, Dumbría, Fisterra, Carnota, Frades, Tordoia, Trazo, Boqueixón, Brión, Vedra, Rois, Catoira, Cuntis, Pontecesures, Portas y Valga. Con dos figuran Coristanco, Camariñas, Zas, Muxía, Outes y Moraña, mientras que suman tres A Laracha, Santa Comba, O Porto do Son, Val do Dubra, y Caldas de Reis. Con cuatro constan Rianxo, A Pobra do Caramiñal, Negreira, Vimianzo, Cee y Padrón, elevándose la cifra a cinco en Ponteceso, Ordes, Teo, Melide, Silleda y A Estrada.

Finalmente, tienen 6 sucursales Arzúa y Noia; siete constan en Boiro, Ribeira, Carballo, Muros y Lalín; y Ames, que se lleva la palma con un total de nueve repartidas entre sus dos urbes, O Milladoiro y Bertamiráns. En conjunto, son 160 entidades de crédito que aún apuestan por la atención presencial en la comarca, si bien en algún municipio han optado por sustituirlas por cajeros, que para la población envejecida no resultan especialmente accesibles u operativos. Y es que el declive afecta a la propia capital de Galicia, donde en 2024 constaban 40 sucursales y en 2025, apenas 35.

Padrón y mayores

Precisamente, la carencia de sedes físicas es palpable en concellos con escaso padrón y muchos mayores, siempre según datos de 2025, como Dodro, con 2.604 vecinos; A Baña. 3.239; y Lousame, 3.060. Por contra, los municipios costeros o con mayor censo suelen acaparar la presencia de bancos, sin olvidar también el nivel de renta, otro factor que no les pasa desapercibido a los banqueros.

Los motivos para ordenar los cierres tienen mucho que ver con el ahorro de costes por personal. Pero desde la banca también se defienden destacando la irrupción del móvil y las aplicaciones que permiten el acceso directo y seguro desde casa, pero que aún está lejos de calar entre los más veteranos por la brecha digital. En algunos casos también se han puesto en marcha oficinas móviles, pero su presencia también ha decaído.

En cuanto a la presión institucional para evitar dejar abandonados a los núcleos rurales, la propia Valedora do Pobo puede mediar, pero no obligar a las entidades de crédito a que mantengan sus despachos. A su vez, el propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda reconocía que el Gobierno gallego no podía impedir esta mecánica, ya que se debe a una "decisión empresarial", aunque señalaba que no es de recibo abandonar por completo a los clientes.

Alcaldes involucrados

E, igualmente, los alcaldes involucrados también aportan su grano de arena, como puede ser el socialista Diego Luís Díaz, que gobierna con Anova en Val do Dubra. En mayo del presente año remitíauna comunicación a la dirección del Banco Sabadell en la que solicita que reconsiderase el cierre de su oficina local, y buscase alternivas para mantener la atención presencial en la localidad. Y es que el Ejecutivo municipal considera que el cierre de la sucursal arrastraría un perjuicio importante para una parte significativa de la población, especialmente para los mayores, autónomos, pequeños negocios y vecinos del rural, que continúan necesitando un servicio bancario próximo y, sobre todo, accesible.

En primera persona

El regidor de A Baña, José Antonio Pereira, es otro de los alcaldes que han plantado cara al cierre de sucursales: "Mandámoslle cartas a outros bancos tras pechar o que tiñamos, pero declinaron a oferta porque consideran escasa a poboación, e apostan pola banca electrónica", lamenta.

En cuanto a la sucursal del Santander, abre unas horas un solo día a la semana en su capital. Y para más inri, este mes ha colgado el cartel de cerrado (se supone que por vacaciones o falta de personal). "Fixen xestións a nivel de responsabeis galegos, e dannos a alternativa de ir a Negreira ou instalar un caixeiro, algo polo que cobrarían e non estamos dispostos a sufragar", explica. Y respecto a la posibilidad de que el efectivo se envíe a través de Correos a los domicilios de los clientes, Pereira cree que es una fórmula que no cala entre sus vecinos.