SUCESO
Hallan muerto en las dependencias de la Policía Local a un agente de Cee
La noticia causó un gran conmoción en la capital municipal
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M. G. C., agente de la Policía Local de Cee, fue hallado muerto esta tarde en las dependencias del cuerpo policial, situadas en la planta baja de la casa consistorial.
Al parecer, su familia le buscaba desde las cinco de la tarde, ya que no conseguían localizarle, y, poco antes de las ocho de la tarde, un compañero lo encontró, ya fallecido, en la sede de la Policía Local, que se halla en pleno centro de Cee.
A la espera de lo que determine la investigación abierta, todo apunta a que el agente se quitó la vida empleando un arma del cuerpo policial.
La noticia causó un gran conmoción en la localidad, y numerosas personas se congregaron ante las dependencias policiales.
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