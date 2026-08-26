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TRÁFICO

Varios heridos, entre ellos un menor, al chocar un turismo y un camión cisterna en Dumbría

El accidente se produjo en la carretera AC-552 a la altura del cruce de Berdeogas

En el centro, el turismo y el camión cisterna, que colisionaron en Dumbría.

En el centro, el turismo y el camión cisterna, que colisionaron en Dumbría. / J. M. R.

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José Manuel Ramos Lavandeira

Dumbría

Nuevo accidente en la carretera AC-552. Un camión cisterna que transportaba combustible y un turismo colisionaron esta tarde a la altura del cruce de Berdeogas, en Dumbría.

Como consecuencia del impacto, varios ocupantes del turismo, entre ellos un menor, resultaron heridos, aunque, en principio, ninguno de ellos revestía gravedad.

El accidente se produjo pasadas las 19.30 horas. El 112 Galicia movilizó hasta el lugar a profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que atendieron a los afectados y trasladaron a los heridos a un centro sanitario.

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También intervinieron los bomberos del parque comarcal de Cee, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y efectivos de Protección Civil.

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