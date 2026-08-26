Un incendio calcina parte de un alpendre en Brión y obliga a movilizar a los servicios de emergencia
El incendio tuvo lugar de madrugada y las causas del mismo aún se desconocen
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Iker Cotón
Un incendio en un alpendre en Chave de Carballo (Brión) se ha registrado esta madrugada. El fuego solo ha causado daños materiales en el interior del inmueble, que ha quedado parcialmente calcinado. Dentro del alpendre se encontraban una bombona de butano, una lareira y numerosos enseres que fueron consumidos por las llamas.
Al lugar del incendio se trasladaron el G.E.S. del Concello de Brión, los bomberos de Santa Comba y la Guardia Civil. Aún se desconocen las causas del incendio.
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