El rincón medieval cerca de Santiago elegido por ‘Viajar’ entre los más bonitos del norte de España: monumentos, cuevas naturales y una tarta única

Aunque es difícil resistirse a la atracción del mar, lo cierto es que el interior de Galicia esconde alguna de las mayores joyas del territorio. Algunas cuentan con una larga historia a sus espaldas y tesoros que han sido reconocidos como Patrimonio de la Humanidad.

Hablamos de una de las antiguas capitales de la comunidad, que la revista Viajar ha destacado como uno de los municipios más bonitos del norte del país. Entre sus rincones se encuentra una catedral de granito del siglo XIII, la cueva más grande de Galicia y una tarta -la de Mondoñedo- que ha llevado el nombre de la localidad mucho más allá de sus fronteras.

El enclave -que recibió el título de ciudad gracias a Alfonso VII de León, a pesar de contar solo con cerca de 4.000 habitantes-, conserva el encanto medieval de antaño en edificios y restos históricos y se encuentra a una escapada en coche desde Compostela. De hecho, el municipio de la comarca de Lugo está ubicado en el propio Camino de Santiago, a unos 90 minutos de la capital.

La visita es especialmente recomendable para quienes buscan perderse entre calles de piedra, escudos medievales y paisajes naturales como O Barrios de Os Muíños y los canales del río Valiñadares. El casco histórico, destacado como Bien de Interés Cultural, completa el puzle de un municipio que no solo alaban las revistas de viajes, ya que también está integrado en la lista de los Pueblos Más Bonitos de España.

Así es Mondoñedo, el municipio gallego que aspira a ser Patrimonio de la Humanidad

El municipio de Mondoñedo ofrece a los visitantes dos joyas reconocidas por la Unesco. La primera es la catedral de la Asunción, una imponente basílica integrada dentro de la declaración del Camino del Norte como Patrimonio Mundial y conocida como 'La arrodillada' por la ausencia de las escalinatas que suelen preceder la entrada de los templos. La segunda es el propio tañido de sus campanas, uno de los pocos que siguen siendo obra de un ser humano.

Sus vidrieras y sus torreones protegen las obras sacras de su interior, igual que hacen los muros del Seminario de Santa Catalina con los más de 2.000 libros antiguos que albergan sus paredes. También merecen una visita los restos de la antigua muralla medieval que protegía a los mindonienses, el Palacio Episcopal y la naturaleza que rodea el enclave.

A Fraga Vella, por ejemplo, se encuentra dentro de la Red Natura 2000 y permite desconectar dando un paseo junto al río Masma. Pero la auténtica curiosidad del lugar no está sobre tierra, sino dentro de la misma: la conocida como Cova do Rei Cintolo, una de las grutas más grandes de Galicia que se puede recorrer durante más de seis kilómetros.

Una tarta de reyes y papas

Además de su patrimonio histórico, otra cosa que merece la pena hacer en Mondoñedo es disfrutar de su gastronomía. Concretamente de su laureada tarta de Mondoñedo, un dulce que ha llegado hasta la mesa del Vaticano y de los reyes de España.

Su bizcocho húmedo y su hojaldre se entrelazan con el sabor del cabello de ángel y de la almendra para embrujar a los más golosos. Uno puede tomar una porción mientras pasea por las calles de la ciudad, y recordar más tarde sus rincones a través de algunas de las películas que se rodaron allí, como Flor de Santidad y Arima.