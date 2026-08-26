Tres mil usuarios de la comarca Ordes y el cinturón coruñés recuperan la electricidad tras 17 horas

Los técnicos de Naturgy confirmaban que esta mañana se recuperaba el suministro eléctrico tras un corte eléctrico de 17 horas que afectó a unos 3.000 usuarios de la comarca ordense y el cinturón de influencia coruñés. Así, ayer martes alrededor de las 16.35 horas, se detectó una incidencia en la línea de media tensión de Cesuras, que afectó a unos 200 clientes de UFD, la distribuidora eléctrica de Naturgy, y también a la distribuidora UDESA, que a su vez suministra electricidad a unos 3.000 clientes de la zona.

Maniobras

Desde el primer momento, los equipos de UFD realizaron "múltiples maniobras en la red para recuperar el servicio lo antes posible, y para ejecutar los trabajos también fue necesario aislar otra línea", matizan los técnicos.

Finalmente, se localizó la avería en un tramo subterráneo de la línea y el suministro quedó totalmente restablecido a las 10.50 horas de hoy miércoles. La reposición del suministro se realizó de forma progresiva, con tiempos de recuperación de entre 180 y 1.062 minutos. Actualmente, la línea se encuentra totalmente normalizada y con servicio.

Municipios

Entre los municipios afectados destaca el de Mesía (en Xanceda celebraban las fiestas de San Bartolomé), pero también hizo mella en el de Carral, Abegondo y Oza-Cesuras, sin olvidar partes de Ordes, Frades y Oroso. Y como principales afectados, destacan los hosteleros, que vieron como perdían buena parte de su género. Entre ellos, está el caso de Erika, que regenta Casa Graña, al lado del hospital jacobeo de Bruma. "A los peregrinos les llamó la atención que a estas alturas se pueda estar tanto tiempo sin corriente", apuntaba, destacando que a pesar de que las cámaras frigoríficas aguantaron, "lo que sí que perdimos fue todo el helado que almacenábamos" .

Su intención, y la de decenas de comerciantes, es dar parte al seguro para que se haga cargo de los gastos, "porque a factura sigue chegando puntual", aportaba una hostelera. Recuerda, además, que hace unos meses ya se produjo una incidencia, pero que la atajaron en unas tres horas.