EDUCACIÓN
Preocupación en Vimianzo pola redución de dous docentes e tres unidades no CEIP Baíñas
O BNG promoverá iniciativas parlamentarias e municipais para que Educación reconsidere a decisión
O BNG de Vimianzo vén de mostrar a súa preocupación polo recorte de profesorado e unidades no CEIP Baíñas, logo de coñecer a orde publicada pola Consellería de Educación para o curso 2026-2027, que deixa o centro escolar con dous postos docentes menos, pasando de seis a catro, e con só tres unidades.
Esta situación, engaden, "obrigará a concentrar o alumnado de Infantil e Primaria nun menor número de grupos, o que pode dificultar a atención individualizada e a resposta ás diferentes necesidades educativas".
Restar oportunidades de futuro
Os nacionalistas consideran "especialmente preocupante" que este tipo de recortes afecten unha vez máis aos servizos públicos do rural. "A escola de Baíñas non é só un centro educativo: é un servizo fundamental para as familias e un elemento esencial para manter viva a parroquia", sinalan. Cren que "reducir os seus recursos significa tamén restarlle oportunidades e futuro".
Ante esta situación, o BNG promoverá "con carácter urxente as iniciativas necesarias a nivel parlamentario e municipal co obxectivo de reverter a situación". Reclamarán a Educación que reconsidere esta decisión e manteña os recursos docentes e as unidades necesarias "para garantir a calidade educativa no CEIP Baíñas".
Os nacionalistas entenden que "defender a escola pública no rural é defender o futuro das nosas parroquias".
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