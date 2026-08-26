CULTURA
Rockarballo pon o broche de ouro ás Ondas Culturais de Carballo con talento local
Acollerá diferentes propostas musicais de Pablo Carballo, Mal Juicio e The Cerne no barrio da Milagrosa
Música, cinema e tradición en diferentes puntos de Carballo ao abeiro das Ondas Culturais. O concerto Rockarballo porá o venres o punto final ás citas de verán no barrio da Milagrosa cunha noite dedicada ao talento musical local e da comarca.
A cita será o venres 28, a partir das 22.00 horas, e reunirá Pablo Carballo, Mal Juicio e The Cerne, tres propostas diferentes que permitirán percorrer estilos que van desde os ritmos latinos e a música tradicional galega ata o rock e o blues. O festival, de entrada libre, coincide coa celebración do 60 aniversario das festas da Milagrosa, que este ano volverán ofrecer diferentes actividades entre finais de agosto e os primeiros días de setembro.
Ritmos diversos
Pablo Carballo presenta un proxecto de música en galego creado polo artista carballés no que conviven ritmos tan diversos como a bachata ou o mambo co tradi galego. Mal Juicio leva ao escenario a enerxía dos seus temas propios de rock xuvenil do seu último traballo, Mal juicio final, mentres que The Cerne chega a Rockarballo nun momento especialmente significativo da súa traxectoria.
Despois de dúas décadas sobre os escenarios, nas que interpretaron principalmente versións, a formación vén de estrear o seu primeiro traballo con repertorio propio, Eu son D'aquí, nostalxia intimista con composicións en galego e castelán nas que predominan o rock e o blues e que transitan entre a crítica social, as experiencias persoais e os temas máis festivos.
Rockarballo está organizado pola Concellaría de Cultura e Festas coa colaboración da Asociación Musical Costa da Morte.
Noites de cine e Festa do Pichorro
Ademais, a animación continúa coas últimas sesións de agosto de Noites de Cine. Hoxe, ás 22.00 horas, a cita será en Sísamo coa proxección de Padre no hay más que uno 5: Nido lleno. A sesión, para todos os públicos, conta coa colaboración da Asociación Veciñal Santo Apóstolo de Sísamo.
Mañá, xoves 27, tamén ás 22.00 horas, Noites de Cine trasladarase ao local social de Lema con El casoplón. A proxección conta coa colaboración da Asociación Cultural Ría de Lema.
A semana complétase o sábado 29 coa XXII Festa do Pichorro de Cances, organizada pola Asociación Cultural San Campio coa colaboración do Concello de Carballo.
Campionato de debullamento de millo
A programación comezará ás 20.00 horas coa actuación do grupo de música tradicional Gaiteiros de Cances, seguida da apertura da carpa ás 20.30 horas. A partir das 21.00 horas poderán degustarse pichorros asados acompañados de broa, panceta, cachelos e chourizos, nunha celebración que incluirá tamén o XIII Campionato de Debullamento do Millo co Mango do Fouciño e unha sesión de baile con Judith Cundíns.
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