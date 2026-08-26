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La suerte sonríe a Padrón tras ser validado el boleto acertante del sorteo de El Millón allí

La Administración de Loterías nº 2 de la rúa do Castro 6 fue la encargada de repartir 1.000.000 euros

La ONCE también agasajó con 1.680.000 € en la misma villa a través del Sueldazo del Fin de Semana en julio

La administración de loterías número 2, en la Praza do Castro de Padrón

La administración de loterías número 2, en la Praza do Castro de Padrón / GM

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Marcos Manteiga Outeiro

Padrón

En el sorteo Euromillones de este martes no hubo boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). Pero si uno de tercera categoría (5 + 0) que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 21.125 de Cádiz. Y también un boleto acertante de El Millón sellado en la Administración de Loterías nº 2 de Padrón, situada en rúa do Castro, 6.

De esta forma, y en plena capital del Sar, al habérsele asignado aleatoriamente el código FNS73813, a su participación le corresponde el citado importe. Así lo confirmaban desde Loterías y Apuestas del Estado, recordando que con el bote de Euromillones generado, en el próximo sorteo de un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 69 millones de euros.

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En el pasado mes de julio, la ONCE también repartió 1.680.000 euros en Padrón con un cupón premiado con el Sueldazo del Fin de Semana, dotado con 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, y otros nueve cupones agraciados con 20.000 euros cada uno. Todos fueron vendidos por María del Pilar Mosquera Paz desde su punto de venta de la calle Longa, número 29.

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