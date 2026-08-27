Más de 300 tapas gratis para saborear el pescado fresco de Laxe en Noia

La Cofradía de Pescadores de Laxe celebrará el domingo, 30 de agosto, una degustación gratuita de tapas elaboradas con pescado fresco de su lonja en el interior de la Praza de Abastos de Noia, a partir de las 12.00 horas.

La actividad se desarrollará en el primer puesto, ubicado a la entrada de la plaza, buscando así la mayor visibilidad posible para todos los asistentes al mercado.

Al frente de las elaboraciones estará el cocinero Miguel Mosteiro, embajador de los pescados y mariscos de Laxe, que ofrecerá a los asistentes dos preparaciones distintas realizadas con pescado de la lonja laxense.

En total, se repartirán más de 300 tapas gratuitas, hasta agotar existencias.

Nuevas citas en Carballo y Muxía

Esta acción forma parte de la campaña de promoción del pescado de Laxe impulsada por la cofradía con el apoyo del GALP Costa da Morte, que ya recaló este verano en Santiago de Compostela, tras la edición del pasado año, con acciones en Vimianzo y A Coruña.

La campaña continuará el 10 de septiembre con una nueva cita en Carballo, y se cerrará el 1 de octubre en el Parador Costa da Morte, en Muxía.

El objetivo de estas acciones es fomentar el consumo de pescado fresco y de proximidad, poniendo en valor la pesca artesanal y el trabajo de los marineros de Laxe, fundamentales para la economía local y la cultura marinera de la Costa da Morte.

Con esta iniciativa, la Cofradía de Laxe reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la calidad y la puesta en valor de la pesca artesanal, un sector que representa la esencia y el futuro de las comunidades costeras de Galicia.