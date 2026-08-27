La avenida da Maía de Bertamiráns mejorará sus aceras con baldosas de hormigón y nuevo mobiliario hasta O Tremo
Esta adjudicación a Cosmalca se eleva a 336.225 euros y corresponde a la segunda fase del POS+ Adicional 4/2025 de la Diputación
Incluye actuaciones en los pasos peatonales, alumbrado, jardineras y se renovará el firme para continuar en el futuro hacia la AG-56
El Gobierno de Ames aprobó este jueves la adjudicación de las obras de acondicionamiento y mejora de las aceras de la avenida da Maía, en Bertamiráns, hasta el límite municipal con Brión, en O Tremo. El proyecto ha sido adjudicado a Cosmalca SL por 336.225 euros (con IVA ) y corresponde a la segunda fase del POS+ Adicional 4/2025.
Principal arteria
Hay que recordar que la avenida da Maía es la principal arteria de Bertamiráns y su renovación se está realizando en tres fases. La primera, ejecutada en 2024, permitió mejorar el tramo central. Ahora se acometerán los dos extremos de la vía: uno hacia Brión y otro hacia la entrada de la AG-56. Las obras contemplan nuevas aceras con baldosas de hormigón, mejora de los pasos peatonales y adaptación de sumideros y alumbrado público. También se instalarán jardineras, bancos y 10 metros de barandilla de acero inoxidable. Además, se renovará el firme de la vía en una superficie de 2.980 metros cuadrados y se pintará la señalización horizontal.
La tercera y última fase, incluida en la Achega 2025 del POS+ 2026, cuenta con un presupuesto de 224.016,44 euros. Abarcará el tramo entre la rotonda de la avenida da Peregrina y el Camiño de Paraxó, en dirección a la AG-56 y Santiago. En total, el proyecto prevé renovar 1.985 metros cuadrados de aceras, mejorar los pasos peatonales, adaptar los sumideros y el alumbrado e instalar nuevas jardineras y dos bancos de hormigón con asiento y respaldo de madera.
Tercera fase
Blas García, alcalde de Ames, explica que “esta mañá -por la del jueves- demos un paso máis para completar a mellora da avenida da Maía coa adxudicación das obras de renovación das beirarrúas ata o límite co concello de Brión. Agora queda por licitar a terceira fase desde a rotonda da avenida da Peregrina ata o Camiño de Paraxó. Estes proxectos contemplan a mellora estética e funcional das beirarrúas, incrementando o espazo para uso dos peóns, a colocación de novo mobiliario urbano e a mellora da pavimentación da estrada”.
A su vez, el edil de Obras e Servizos Básicos, Gustavo Nieto, señala que “estase mellorando e renovando o estado actual da avenida da Maía en tres fases. A primeira xa se realizou en 2024, e agora quedan outras dúas fases: unha que se acaba de adxudicar á empresa Cosmalca SL, e a terceira e última que está incluída dentro do POS+ 2026. Nestas tres actuacións vanse a investir máis de 800.000 euros”.
- Tres voces del monte gallego alertan sobre el futuro de un sector millonario: «No habrá suficiente relevo generacional»
- Hallan muerto en las dependencias de la Policía Local a un agente de Cee
- Netflix busca figurantes en Galicia para el final de 'Clanes': estos son los requisitos
- Solo seis concellos destinan más de 100 euros per cápita a las fiestas: «En Galicia, el 90% de las contrataciones vienen de las comisiones»
- La casa en venta más cara de Galicia está en la Costa da Morte y cuesta 5 millones: un castillo frente al mar que lleva años buscando dueño
- Homenaje a María Pardo: el urbanismo como forma de servicio
- A Estrada, el nuevo refugio de los universitarios que no pueden permitirse alquilar en Compostela: 'Antes era muy raro, pero las inmobiliarias ya recibimos consultas
- La fiesta más mágica de Galicia se celebra este sábado a 40 minutos de Santiago: queimadas gratis, brujas y conjuros para despedir agosto