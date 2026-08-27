La avenida da Maía de Bertamiráns mejorará sus aceras con baldosas de hormigón y nuevo mobiliario hasta O Tremo

El Gobierno de Ames aprobó este jueves la adjudicación de las obras de acondicionamiento y mejora de las aceras de la avenida da Maía, en Bertamiráns, hasta el límite municipal con Brión, en O Tremo. El proyecto ha sido adjudicado a Cosmalca SL por 336.225 euros (con IVA ) y corresponde a la segunda fase del POS+ Adicional 4/2025.

Principal arteria

Hay que recordar que la avenida da Maía es la principal arteria de Bertamiráns y su renovación se está realizando en tres fases. La primera, ejecutada en 2024, permitió mejorar el tramo central. Ahora se acometerán los dos extremos de la vía: uno hacia Brión y otro hacia la entrada de la AG-56. Las obras contemplan nuevas aceras con baldosas de hormigón, mejora de los pasos peatonales y adaptación de sumideros y alumbrado público. También se instalarán jardineras, bancos y 10 metros de barandilla de acero inoxidable. Además, se renovará el firme de la vía en una superficie de 2.980 metros cuadrados y se pintará la señalización horizontal.

La tercera y última fase, incluida en la Achega 2025 del POS+ 2026, cuenta con un presupuesto de 224.016,44 euros. Abarcará el tramo entre la rotonda de la avenida da Peregrina y el Camiño de Paraxó, en dirección a la AG-56 y Santiago. En total, el proyecto prevé renovar 1.985 metros cuadrados de aceras, mejorar los pasos peatonales, adaptar los sumideros y el alumbrado e instalar nuevas jardineras y dos bancos de hormigón con asiento y respaldo de madera.

Tercera fase

Blas García, alcalde de Ames, explica que “esta mañá -por la del jueves- demos un paso máis para completar a mellora da avenida da Maía coa adxudicación das obras de renovación das beirarrúas ata o límite co concello de Brión. Agora queda por licitar a terceira fase desde a rotonda da avenida da Peregrina ata o Camiño de Paraxó. Estes proxectos contemplan a mellora estética e funcional das beirarrúas, incrementando o espazo para uso dos peóns, a colocación de novo mobiliario urbano e a mellora da pavimentación da estrada”.

A su vez, el edil de Obras e Servizos Básicos, Gustavo Nieto, señala que “estase mellorando e renovando o estado actual da avenida da Maía en tres fases. A primeira xa se realizou en 2024, e agora quedan outras dúas fases: unha que se acaba de adxudicar á empresa Cosmalca SL, e a terceira e última que está incluída dentro do POS+ 2026. Nestas tres actuacións vanse a investir máis de 800.000 euros”.