Césped artificial de última generación y accesibilidad para el campo de fútbol de Milladoiro

El Concello de Ames y la Xunta (a través de su Fondo de Cooperación Local) cofinanciarán al 50 % las obras de mejora del campo de fútbol municipal de Milladoiro por 516.818 euros. La intervención permitirá modernizar las instalaciones, mejorar su seguridad y accesibilidad y adaptarlas a las necesidades actuales de los clubes y usuarios.

Moderno y certificado

Así, el proyecto contempla la sustitución del actual césped por uno artificial de última generación certificado, así como la renovación de la base, el sistema de drenaje y la red de riego. También se habilitará una nueva zona de calentamiento y se instalarán nuevas porterías, banquillos y equipamiento deportivo. En las gradas se colocarán nuevos asientos y se realizarán trabajos de impermeabilización. Además, se ampliarán las redes parabalones, se crearán accesos y espacios adaptados para personas con movilidad reducida y se renovará el cierre perimetral y el entorno del campo.

Una veintena

El alcalde de Ames, Blas García, recordó que el campo fue inaugurado en 2011 y explicó que la renovación responde a una demanda de los clubes y al desgaste del terreno de juego. “É algo moi necesario que levan reclamando hai tempo o Milladoiro SD e mailo Biduído SR”, señaló. También destacó que cerca de 20 equipos utilizan habitualmente las instalaciones, por lo que considera necesario mejorar sus condiciones.

La concejala de Deportes, Susana Señorís, valoró “pola resposta positiva que recibimos da Xunta de Galicia ante a solicitude da axuda feita ao Fondo de Cooperación Local” y señaló que la renovación del césped era especialmente necesaria debido al elevado número de partidos y entrenamientos. El Ayuntamiento prevé ejecutar las obras durante el verano de 2027, para que el campo esté disponible al comienzo de la temporada 2027-2028. Desde la SD Milladoiro y el Biduído SR destacaron que “esta actuación supón unha mellora importante do céspede do campo” y que contribuirá a prevenir lesiones.

Mejoras anteriores

En los últimos años, el Ayuntamiento ya ha invertido 184.254 euros en mejoras del campo, entre ellas la construcción y reparación de vestuarios, la adquisición de banquillos móviles y la sustitución del alumbrado por luces LED. A la presentación acudieron también el presidente de la SD Milladoiro, José Manuel Dacosta, y la presidenta del Biduído SR, Ana Belén Casuso Nieto.