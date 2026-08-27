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Brión retirará a ponte do Pozo Negro para instalar unha nova tras anos de deterioro

O Concello agarda as autorizacións sectoriais para acometer a actuación, mentres o BNG acusa o Goberno local de actuar tras a súa reclamación

Ponte da fervenza do Pozo Negro.

Ponte da fervenza do Pozo Negro. / Turismo de Galicia

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Iker Cotón

O Concello de Brión levará a cabo a instalación dunha nova ponte nas proximidades da fervenza do Pozo Negro, na parroquia de Ons.

A ponte actual foi construída pola veciñanza de Ons, coa axuda do Concello, hai aproximadamente 15 anos. A día de hoxe, esta construción presenta un evidente estado de deterioro e o Goberno local explica que, no momento da súa instalación, non se solicitou ningún tipo de permiso.

Augas de Galicia advertiu no seu momento de que a ponte non cumpría algúns dos requisitos de protección ambiental, xa que se atopaba nunha contorna vinculada á Rede Natura. Malia isto, o executivo municipal logrou que non se obrigase a retirala.

O Concello de Brión explica nas súas redes que «non é posible reparar a ponte sen máis», polo que o Goberno local levará a cabo unha restauración completa que cumpra coa normativa vixente e coas autorizacións sectoriais correspondentes. Xa se ordenou a retirada da ponte deteriorada e, dende o Concello, agardan a recepción das autorizacións sectoriais pertinentes e a instalación dunha nova ponte «tan pronto como sexan concedidos os permisos correspondentes».

Resposta do BNG

O BNG de Brión denuncia que «o Goberno local só actúa despois de que a formación nacionalista poña sobre a mesa os problemas da veciñanza» e emprega o caso da ponte do Pozo Negro como exemplo. O grupo municipal do Bloque explica que enviou un escrito ás 12.42 horas do mércores 26 de agosto reclamando a reparación da ponte, unha iniciativa que o Concello anunciaría nas súas redes ás 14.20 horas dese mesmo día.

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Dende a formación nacionalista reclámanlle ao Goberno municipal «máis iniciativa e menos oposición á oposición», acusando ao executivo local de non anticiparse aos problemas e non darlles solución antes de que a oposición «lle marque constantemente a axenda».

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