SERVIZOS
A escola infantil de Muxía terá máis espazo para o descanso dos bebés
As obras, financiadas con máis de 18.000 euros polo Consorcio Galego, estarán rematadas para o inicio do curso
O xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, supervisou o avance das obras de mellora da escola infantil de Muxía, acompañado polo alcalde, Javier Sar; a tenente de alcalde, Sandra Vilela; e a concelleira de Educación, Aurelia Picallo.
Perfecto Rodríguez explicou que os traballos que se están a levar a cabo na escola e que estarán concluídos para o inicio do curso escolar, o día 7 de setembro, mellorarán a súa actividade, garantindo un maior espazo para o descanso dos bebés. O ente autonómico financia con máis de 18.000 euros estas obras, que se encargou de contratar e executar o Concello.
A reforma consiste en ampliar a zona de descanso, que contará con novos pavimentos, teitos, acabados interiores e instalacións de electricidade e ventilación.
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