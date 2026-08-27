METEOROLOGÍA
Fisterra lideró las lluvias en España el miércoles con 80,2 litros por metro cuadrado
Vimianzo acumuló 64 l/m², Cabo Vilán alcanzó los 39,3 l/m² y Mazaricos registró 35,4 l/m²
J. M. Ramos / EP
Fisterra acumuló este miércoles un total de 80,2 litros por metro cuadrado de lluvia en 24 horas, la mayor cantidad de toda España. Además, Híjar (Teruel) llegó a los 39,5 ºC, la cifra más alta de todo el país. Estos son algunos de los datos recogidos en el resumen de fenómenos significativos de ayer elaborado por el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), José Luis Camacho.
La acumulación horaria en Fisterra fue de 31,3 l/m2. Además, superaron los acumulados de 30 l/m2 las estaciones de Vimianzo, con 64 l/m2; de Cabo Vilán, en Camariñas, con 39,3 l/m2; y de Mazaricos, con 35,4 l/m2. También hubo registros destacables en el Piornal en el norte de Cáceres (28,2 l/m2) y en Fresno de Sayago en Zamora (con 22,8 l/m2, con 13,4 l/m2 en diez minutos).
En lo que respecta a las temperaturas, Camacho ha explicado que las más altas se registraron en puntos del valle del Ebro, interior de Valencia y Murcia, Almería, Baleares y Guipúzcoa. Al margen de los de Híjar (Teruel), también ha destacado los 38,2ºC de Valdespartera (Zaragoza), los 37,2ºC de Abla (Almería), los 36,6ºC en Alhama (Murcia) y los 36,4ºC del Aeropuerto de San Sebastián.
Temperaturas bajas en Ourense y Lugo
En comparación, en Ourense capital solo se llegó a los 22,6ºC de máxima y en Lugo a los 20ºC. En el otro extremo, la madrugada más cálida se ha registrado en Baleares, en Barcelona y en puntos costeros catalanes, todos con noches tórridas. La mínima más elevada corresponde a Sóller (Mallorca) con 28,2ºC, grado y medio más que ayer.
El portavoz de AEMET también explicó que ayer se registraron valores extraordinarios de viento en las cumbres de Sierra Nevada y en los montes de la Cantábrica y en Pirineos. A su vez, también hubo valores importantes en puntos del Sistema Central, en la Ibérica y en las costas gallegas. El máximo se registró en el radiotelescopio de Sierra Nevada con un valor huracanado de 141,5 kilómetros por hora (km/h).
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