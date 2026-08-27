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La Guardia Civil neutraliza dos proyectiles de la Guerra Civil hallados en Padrón y Bergondo

Se trataba de un artefacto de artillería de 37 mm y una granada de mortero de 60 mm, respectivamente

Proyectil de artillería de calibre 37 mm con vaina de latón localizado en Padrón.

Proyectil de artillería de calibre 37 mm con vaina de latón localizado en Padrón. / Guardia Civil

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Redacción

Padrón

La Guardia Civil ha gestionado la recogida y destrucción controlada de dos artefactos explosivos procedentes de la Guerra Civil, hallados en intervenciones independientes en Padrón y Bergondo.

Las actuaciones permitieron asegurar los emplazamientos, verificar la peligrosidad de la munición y proceder a su neutralización definitiva. El Centro Operativo de Servicios (COS) de la Comandancia de A Coruña recibió una alerta sobre la presencia de un objeto de naturaleza militar en un domicilio particular del lugar de Quintas, en el municipio de Padrón.

Proyectil localizado en Padrón.

Proyectil localizado en Padrón. / Guardia Civil

Efectivos del GEDEX acudieron a la vivienda y confirmaron la presencia de un proyectil de artillería de calibre 37 mm con vaina de latón, correspondiente a munición anticarro de la Guerra Civil. Los especialistas procedieron a su retirada de la finca para su posterior neutralización en un emplazamiento habilitado al efecto.

El COS también recibió otro aviso de un varón informando de la localización de un objeto sospechoso en Bergondo. Una patrulla de seguridad ciudadana del Puesto de Sada se desplazó de inmediato al lugar y comprobó que se trataba de una granada de mortero de calibre 60 mm, modelo Lafitte 1926 de fabricación francesa. El artefacto presentaba el cartucho propulsor perforado, pero conservaba la espoleta montada.

Granada localizada en un contenedor de la basura en Bergondo.

Granada localizada en un contenedor de la basura en Bergondo. / Guardia Civil

Se dio aviso al Grupo de Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (GEDEX) de la Guardia Civil, que confirmaron que el artefacto conservaba sus propiedades explosivas intactas. La granada se encontraba sobre un contenedor de basura de recogida urbana, lo que entrañaba un elevado nivel de riesgo para la seguridad ciudadana y para los servicios de recogida de residuos, dada la inestabilidad de la carga explosiva frente a manipulaciones, fricciones o eventuales impactos durante la descarga del recipiente.

Granada de la Guerra Civil localizada en Bergondo.

Granada de la Guerra Civil localizada en Bergondo. / Guardia Civil

Los especialistas procedieron a su retirada aplicando el protocolo de seguridad correspondiente y trasladaron la munición hasta una cantera habilitada, donde se ejecutó una voladura controlada para su completa destrucción.

Noticias relacionadas y más

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía que en caso de localizar algún artefacto explosivo o material sospechoso no se debe tocar ni manipular, y hay que evitar su traslado o depósito en contenedores u otros espacios públicos, además de señalizar o recordar el lugar exacto del hallazgo y avisar de forma inmediata a los servicios de emergencia a través del teléfono 062 para que personal especializado proceda a su neutralización de forma segura.

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