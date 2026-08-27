Los jóvenes de Silleda pueden solicitar ayudas para la compra de una vivienda

La Xunta de Galicia abre una nueva convocatoria de ayudas destinada a las personas menores de 36 años interesados en la compra o autropromoción de su vivienda habitual en municipios que no superen los 10.000 habitantes. Así lo ha anunciado la Oficina Municipal de Vivienda del Concello de Silleda, al cumplir el municipio pontevedrés las cualidades poblacionales necesarias.

Estas ayudas podrán alcanzar un 20% del precio de la adquisición o el coste de la autopromoción, con un máximo de 15.000 euros por vivienda. El plazo para presentar las solicitudes se abre hoy, jueves 27 de agosto, y permanecerá abierto hasta el 16 de noviembre de 2026, aunque se podrá cerrar antes si se termina el crédito disponible.

El precio de adquisición del hogar incluidos sus anexos, o el coste de la autopromocion deberá ser igual o inferior a 250.000 euros. No computan para esta cantidad los impuestos y gastos asociados a la operación y, en el caso de la autopromoción, tampoco incluye el valor del terreno. La vivienda podrá ser adquirida o autopromovida por un máximo de dos personas físicas

Los requisitos

Las personas solicitantes deberán ser mayores de edad y menores de 36 años. Además, los ingresos anuales de la unidad de convivencia no deben de superar por 4,5 veces el IPREM: un índice de referencia en España para calcular los límites de ingresos al solicitar ayudas, subsidios de desempleo, becas y viviendas protegidas. Estos límites podrían ser sobrepasados en el caso de que la persona solicitante padezca alguna discapacidad.

Los solicitantes ni los demás integrantes de la unidad de convivencia no podrán optar a las ayudas si ya son propietarios o usufructuarios de otra vivienda en España, salvo las excepciones contempladas en las bases. El inmueble deberá destinarse a residencia habitual y permanente durante un mínimo de cinco años.

La casa deberá estar construida en el momento en el que se presente la solicitud, admitiéndose tanto inmuebles nuevos como usados. Al formalizarse la compraventa mediante escritura pública las personas integrantes de la unidad de convivencia deberán estar empadronados en el hogar adquirido en el momento de solicitar la ayuda.

Construcción subvencionada

Esta convocatoria introduce, además, la posibilidad de subvencionar la construcción de la propia vivienda. De ser asó, las obras deberán haberse iniciado este año y el inmueble debe estar finalizada en el momento de presentar la solicitud.

Desde la Oficina Municipal de Vivienda recomiendan a las personas interesadas revisar con antelación los requisitos, además de tener la documentación necesaria preparada. Las subvenciones se tramitan mediante un sistema de concurrencia no competitiva, por lo que se conceden las solicitudes que cumplan los requisitos mientras exista crédito disponible.