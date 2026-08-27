Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Atasco judicialÁngeles VázquezCasa Grande de XancedaEl sacrificio de dos compostelanasNepal
instagram

SERVIZOS

A Laracha inviste 50.000 euros na ampliación da rede de auga na parroquia de Erboedo

Levará a subministración á veciñanza dos lugares de Reirís e Vilarmaior

O alcalde, segundo esquerda, cos concelleiros e o responsable da empresa.

O alcalde, segundo esquerda, cos concelleiros e o responsable da empresa. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Manuel Ramos Lavandeira

A Laracha

O Concello da Laracha vén de adxudicar a execución do proxecto de ampliación da rede de abastecemento de auga entre os núcleos de Reirís e Vilarmaior, na parroquia de Erboedo, nunha actuación dirixida a continuar mellorando os servizos básicos no rural.

O alcalde, José Manuel López Varela, e o responsable da empresa que realizará as obras, Dámaso Ferreiro, realizaron hoxe, acompañados polos concelleiros Pablo Cambón e Juan Carlos Amado, o replanteo do proxecto sobre o terreo no que se actuará a partir dos próximos días.

Maior presión de caudal nos núcleos próximos

Ao tratarse de núcleos situados en zonas elevadas, requírese a instalación dun grupo de presión e dun depósito regulador en Reirís, así como ampliar a rede nunha lonxitude de 1.200 metros. Ademais de permitir a conexión das vivendas deses lugares á traída municipal, esta intervención tamén contribuirá a reforzar o servizo cunha maior presión de caudal noutros núcleos próximos, mellorando o funcionamento xeral da infraestrutura.

O investimento previsto ascende a preto de 50.000 euros e será cofinanciado entre o Concello e a Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes ao abeiro da liña de subvencións de concorrencia competitiva do Fondo de Compensación Ambiental.

Noticias relacionadas y más

Máis de 300 núcleos de poboación

"O Concello continúa realizando un importante esforzo para estender progresivamente os servizos básicos aos máis de 300 núcleos de poboación rural existentes no termo municipal, co convencemento de que ampliar a cobertura do abastecemento e saneamento, e manter en boas condicións a rede viaria, contribúe a mellorar a calidade de vida da veciñanza e favorece o equilibrio territorial no concello", subliña o alcalde.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan muerto en las dependencias de la Policía Local a un agente de Cee
  2. Tres voces del monte gallego alertan sobre el futuro de un sector millonario: «No habrá suficiente relevo generacional»
  3. Netflix busca figurantes en Galicia para el final de 'Clanes': estos son los requisitos
  4. Solo seis concellos destinan más de 100 euros per cápita a las fiestas: «En Galicia, el 90% de las contrataciones vienen de las comisiones»
  5. La casa en venta más cara de Galicia está en la Costa da Morte y cuesta 5 millones: un castillo frente al mar que lleva años buscando dueño
  6. Homenaje a María Pardo: el urbanismo como forma de servicio
  7. A Estrada, el nuevo refugio de los universitarios que no pueden permitirse alquilar en Compostela: 'Antes era muy raro, pero las inmobiliarias ya recibimos consultas
  8. La fiesta más mágica de Galicia se celebra este sábado a 40 minutos de Santiago: queimadas gratis, brujas y conjuros para despedir agosto

A Laracha inviste 50.000 euros na ampliación da rede de auga na parroquia de Erboedo

A Laracha inviste 50.000 euros na ampliación da rede de auga na parroquia de Erboedo

Dos muertos y un detenido en Alemania en una agresión en una escuela de secundaria

Dos muertos y un detenido en Alemania en una agresión en una escuela de secundaria

La maquinaria compartida gana peso en el campo gallego: 61 cooperativas reciben seis millones en ayudas

La maquinaria compartida gana peso en el campo gallego: 61 cooperativas reciben seis millones en ayudas

China evacúa zonas del Tíbet ante el riesgo de la ruptura de un lago formado tras la riada

China evacúa zonas del Tíbet ante el riesgo de la ruptura de un lago formado tras la riada

De submarinos a grandes mercantes: la Galicia de los 4.470 naufragios

De submarinos a grandes mercantes: la Galicia de los 4.470 naufragios

El Celta homenajeará al compostelano Borja Iglesias, su primer campeón del Mundo

El Celta homenajeará al compostelano Borja Iglesias, su primer campeón del Mundo

Rouban un quilómetro de cableado do alumeado público de Rois

Rouban un quilómetro de cableado do alumeado público de Rois

A cadea mar-industria reforza o seu peso no Barbanza con Jealsa como un dos referentes

A cadea mar-industria reforza o seu peso no Barbanza con Jealsa como un dos referentes
Tracking Pixel Contents