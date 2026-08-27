El restaurante del discípulo de Jordi Cruz a una hora de Santiago que recomienda la Guía Michelin: "El mejor producto gallego"

Los pescados, las carnes y los mariscos de Galicia hacen que la comunidad cuente con una de las cocinas más elogiadas del mundo. Una ventaja que los restaurantes no dudan en aprovechar a la hora de diseñar y preparar sus menús.

Desde este agosto, sin embargo, hay uno que puede presumir de liderar el podio en lo que a materia prima se refiere. Así lo ha determinado la Guía Michelin en sus últimas recomendaciones del mes de agosto, cuando le concedía a un establecimiento de Ferrol el título de tener "el mejor producto gallego".

Se trata de Lembranzas de Néboa, un local de aire moderno y sencillo dirigido por el ferrolano Sergio Rodríguez Roca, que, tal y como indica la entidad, "vuelve a su ciudad" para fusionar los sabores de su tierra con "sus inquietudes viajeras por todo el mundo". Entre las credenciales del cocinero, la guía destaca su recorrido "en restaurantes con Estrellas" y su aprendizaje como discípulo "de prestigiosos chefs, como el mediático Jordi Cruz", con el que aprendió algunas de las técnicas e ingredientes que le han permitido afianzar una propuesta propia a tan solo una hora de Santiago.

Lembranzas de Néboa, una "agradable sorpresa" con platos "para compartir"

La distinción de la Guía Michelin hace de Néboa no solo un restaurante recomendado para comer en Ferrol, sino también un candidato firme a conseguir una de las famosas estrellas que otorga la institución culinaria. El motivo es la "agradable sorpresa" que supone su propuesta gastronómica, que "ha refrescado" la oferta de la ciudad.

Otro de los detalles que destaca es el "buen nivel técnico" de los platos, que la guía aconseja especialmente "para compartir". Los protagonistas son ingredientes clásicos de la cocina gallega, como los berberechos, el pulpo o el rape, pero con un giro inspirado en los sabores que Rodríguez Roca ha ido descubriendo entre los fogones del mundo.

Él es quien se encarga de "los fondos, las salsas, los pescados y los mariscos que dan base a nuestra cocina" y que reinterpreta con una visión personal. Un ejemplo claro es la jurela marinada, un plato que bebe directamente del viaje del chef a Estambul.

"Es un plato que empezamos a hacer cuando abrimos. En el Bósforo comimos un bocata de jurela que hacían a la brasa y lo acompañaban con encurtidos y berenjena. La verdad es que me gustó mucho y quise hacer un plato versionando eso", explica Rodríguez, que la acompaña de ganoush de berenjena, requesón fresco y cítricos.

En su carta de verano, se dibujan otras propuestas tan creativas como un donut glaseado de carrillera o un postre que recrea el sabor de la piña colada con espuma de coco y helado. Para la Guía Michelin, el verdadero imprescindible es el "pulpo y limón moro, con base de cuscús, emulsión cítrica y crujiente de tapioca", una creación que el chef define como "un plato muy fresquito" para "descubrir un clásico desde una nueva perspectiva" y al que sentencia con una pregunta que, aquí, solo tiene una respuesta: "¿A quién no le gusta el pulpo en Galicia?".

Dos nuevos restaurantes gallegos en la Guía Michelin

La Guía Michelin ha sumado dos nuevos restaurantes gallegos este agosto. Uno ha sido Lembranzas de Néboa y el otro A Artesa da Moza Crecha, en Betanzos, especializado en producto de proximidad.

Tanto este local, dirigido por Paula Martínez y Lolo Mosteiro, como el ferrolano podrían convertirse en nuevas estrellas Michelin dentro de la comunidad gallega. Habrá que esperar a la entrega de distinciones para ver si Galicia sigue sumando reconocimientos por el arte de sus chefs en la cocina.