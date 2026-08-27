Transportes busca empresa para reparar 32 km de la N-640 entre Silleda y Caldas
El presupuesto es de 10,5 millones, y las firmas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 9 de octubre
Incluye también a los los municipios de A Estrada y Cuntis, entre los puntos kilométricos 190 y 222
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible acaba de publicar en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación de las obras de rehabilitación del firme de la N-640 entre Alto de Xindiriz y Caldas de Reis, con un presupuesto de 10.535.189 euros, con IVA. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 9 de octubre.
La publicación del expediente da continuidad al procedimiento anunciado por el Ministerio el pasado 12 de agosto y concreta la actuación sobre 32 kilómetros de la N-640, entre los puntos kilométricos 190 y 222, a su paso por los municipios de Silleda, A Estrada, Cuntis y Caldas de Reis.
Renovación del firme
Las obras permitirán renovar el firme a lo largo de los 32 kilómetros del tramo, adaptando la intervención al grado de deterioro existente en cada zona. Los trabajos incluirán el fresado del pavimento y la extensión de nuevas capas de mezcla bituminosa, mientras que en los puntos que presentan mayores daños se acometerá una rehabilitación más profunda, con la demolición del firme y el saneamiento de la explanada cuando sea necesario.
La actuación contempla también la reposición de las juntas de dilatación afectadas en las estructuras, así como de la señalización horizontal y de los elementos de balizamiento, con el objetivo de recuperar la capacidad funcional de la carretera y mejorar la comodidad y la seguridad de la circulación.
Plan extraordinario
La actuación se enmarca en el Plan Extraordinario para la mejora de los firmes de la Red de Carreteras del Estado, dotado con 1.629 millones de euros, y se suma a los 130,41 millones de euros invertidos por el Ministerio desde junio de 2018 en la conservación y el mantenimiento de las carreteras estatales de la provincia de Pontevedra.
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