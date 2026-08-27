O Pino termina de dinamizar su rural: en 2027 dotará con centro sociocultural a la única parroquia pendiente

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, acaba de rubricar con el alcalde de O Pino, Manuel Taboada, un convenio de colaboración dotado con 249.000 euros destinado a construir un nuevo centro sociocultural en San Mamede de Ferreiros. Así, el rural también podrá disfrutar el próximo año de actividades culturales, sociales, formativas y comunitarias, ya que se trata de la única parroquia que carecía de un espacio de estas características.

Se trata de un acuerdo, tal y como explicó el conselleiro, mediante el cual el Gobierno gallego aportará 150.000 euros y que permitirá dotar al municipio de un nuevo espacio para desarrollar el apartado artístico, lúdico y educativo. Tras la firma con el regidor, López Campos destacó «o compromiso e o traballo feito pola Xunta de Galicia para garantir o acceso á cultura de todos os galegos, con independencia das súas condicións sociais, demográficas ou económicas», en línea con los objetivos de la Ley de cultura inclusiva y accesible de Galicia. «Un bo exemplo deste labor son estas novas instalacións que imos poñer en marcha no municipio co fin de mitigar a dispersión xeográfica, favorecer o asentamento de poboación xuvenil e dar cabida ao crecente tecido asociativo», afirmó el conselleiro.

Crear comunidad

En este sentido, el representante de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude hizo hincapié en la importancia de estos equipamientos «que dinamizan as nosas cidades e as nosas vilas, creando comunidade e garantindo o acceso da sociedade ao coñecemento». En el caso de esta localidad, dada su condición de paso clave del Camino Francés, esta actuación responde también a la necesidad estructural de crear puntos de interpretación y difusión cultural donde convivan el patrimonio local de O Pino con el flujo de peregrinos.

Tal y como señaló el conselleiro, el proyecto, cuya finalización está prevista para el primer semestre de 2027, combina un espacio interior polivalente de 150 m2 con un soportal cubierto de 50 m2 que amplía las posibilidades de uso del edificio y refuerza su relación con el entorno y el fenónemo jacobeo. Asimismo, la intervención se integra en un ámbito tradicionalmente vinculado a la celebración de actividades vecinales y comunitarias, contribuyendo a mejorar la funcionalidad de este espacio público.

El regidor Manuel Taboada explicaba que esperan acometer este año la mitad de la obra (que licitará el Concello en los próximos días) para acabarla el que viene. Será un inmueble de planta baja de nueva construccción, diáfano "e polivalente, porque acollerá dende actividades sociais ou deportivas ata relacionadas co Camiño". Esta dotación cubrirá la demanda de los vecinos de esta localidad, "que era a única parroquia que non contaba cun local destas características, e tiñan que compartilo cos de outra que está preto". Para esta actuación, muy demandada por los vecinos y a ubicar en el campo de la fiesta, Taboada quiso agradecer la implicación de la Consellería de Cultura y de la Xunta en general para su financiación.