Ordes exige los detalles del corte eléctrico de 17 horas que afectó a Ardemil, Buscás, Vilamaior y Barbeiros

El Ayuntamiento de Ordes acaba de solicitar con carácter urgente a UFD Distribución Electricidad, Naturgy, un informe completo sobre la incidencia iniciada el 25 de agosto, alrededor de las 16.30 horas, que dejó sin suministro eléctrico durante cerca de 18 horas a diferentes zonasde la parte nordeste del municipio. Y entre las localidades afectadas, además del perímetro coruñés y otros municipios ordenses, figuran Ardemil, Buscás, Vilamaior y Barbeiros.

Cable dañado

Según la información trasladada inicialmente al Ayuntamiento, la causa estaría en un cable dañado en un tramo subterráneo a la salida de la Subestación de Cesuras, pero la Administración local quiere conocer con detalle la causa de la avería, el número de suministros afectados, los tiempos de actuación y reposición del servicio, así como las medidas adoptadas para resolver la incidencia.

Esta reclamación no es un hecho aislado. Durante los últimos meses, desde el Concello de Ordes ya ha trasladado a UFD otros requerimientos por cortes e incidencias que afectaron a distintas zonas del término municipal, reclamando la necesidad de mejorar, reforzar y modernizar la red de distribución eléctrica local. Esta nueva incidencia se incorpora al expediente municipal de seguimiento de la calidad y continuidad del suministro.

Tareas de prevención

Por ello, además de explicaciones sobre lo sucedido, reclamamos a UFD que informe sobre las alternativas, actuaciones e inversiones necesarias para evitar que futuras averías vuelvan a provocar cortes de tan larga duración, incluyendo la posibilidad de alimentar las zonas afectadas desde otros puntos de la red. Una interrupción de cerca de 18 horas y con 3.000 afectados en un servicio esencial "require explicacións, pero sobre todo medidas e solucións que garantan unha rede máis segura, moderna e fiable para todo o municipio de Ordes". El Ayuntamiento continuará haciendo seguimiento de las reclamaciones abiertas y exigiendo las mejoras necesarias para garantizar la calidad y continuidad del suministro eléctrico en todo el término municipal.