Las escuelas deportivas de Padrón estrenan hockey y amplían su oferta para todas las edades

El Concello de Padrón abrirá el próximo 7 de septiembre el plazo de inscripción en las escuelas deportivas municipales y las actividades físico-deportivasdel curso 2026-2027. En esta primera fase podrán matricularse las personas empadronadas en el municipio; desde el 16 de septiembre, las inscripciones estarán abiertas a todo el público.

Distintas edades

La programación incluye actividades para distintas edades, desde iniciación deportiva para los más pequeños hasta modalidades dirigidas a niños, adolescentes, jóvenes y adultos. La principal novedad es la creación de una escuela deportiva de hockey para personas nacidas entre 2012 y 2021. Las clases serán los martes, de 19.00 a 20.00 horas, y los viernes, de 17.30 a 18.30, en el pabellón del grupo escolar.

La oferta se completa con motricidad, atletismo, baloncesto, fútbol sala, judo, patinaje artístico, tenis, voleibol, gimnasia rítmica y ajedrez, distribuidos entre el pabellón de O Souto, el del grupo escolar y la Escuela Unitaria de Iria Flavia. También se incorporan bailes de salón y latino para adultos, con clases los sábados, de 18.00 a 19.00 horas, en la sala multiusos del pabellón de O Souto.

Mayores de 14

Para mayores de 14 años se ofrecen además cardiofit, escuela de espalda, fit bike, GAP/cardio, hipopresivos, yoga y relajación, pilates, tenis, tono, gimnasia de mantenimiento y juegos populares (chave). Esta última actividad es gratuita y se celebrará los martes y viernes, de 11.00 a 13.00 horas, en el paseo de O Espolón y el pabellón de O Souto. Las actividades comenzarán el 28 de septiembre de 2026 y finalizarán el 17 de junio de 2027.

La matrícula por temporada será de 40 euros para escolares de 3 a 17 años, 50 euros para jóvenes de 18 a 25 y 60 euros para mayores de 26. La modalidad familiar tendrá un coste de 120 euros. A estas cantidades se suma una cuota por actividad de entre 5 y 10 euros por temporada. Las familias numerosas tendrán un 10 % de descuento. La información y las inscripciones pueden gestionarse en la Oficina de Deportes, en el Centro Social del Concello de Padrón (Campo do Souto, 2), en los teléfonos 664 076 974 y 981 811 329 o en deportes@padron.gal.