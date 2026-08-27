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TRÁFICO

Una persona excarcelada tras una colisión por alcance en Cee

El accidente ocurrió en el kilómetro 2 de la DP-2301 en la parroquia de Pereiriña

La persona herida fue trasladada en ambulancia al Hospital Virxe da Xunqueira.

La persona herida fue trasladada en ambulancia al Hospital Virxe da Xunqueira. / X. G.

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José Manuel Ramos Lavandeira

Cee

Una persona tuvo que ser excarcelada tras sufrir una colisión por alcance entre dos vehículos en la parroquia de A Pereiriña, en Cee.

Según el 112 Galicia, el accidente se produjo minutos antes de las 11.00 horas, en el kilómetro 2 de la DP-2301 y fue un particular el que dio la voz de alarma.

La central de emergencias movilizó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Cee y a la Guardia Civil de Tráfico.

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Los bomberos, una vez en el punto, indicaron que fue necesario usar el material de excarcelación para liberar a uno de los implicados, que fue trasladado en ambulancia al Hospital Virxe da Xunqueira.

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