TRÁFICO
Una persona excarcelada tras una colisión por alcance en Cee
El accidente ocurrió en el kilómetro 2 de la DP-2301 en la parroquia de Pereiriña
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Una persona tuvo que ser excarcelada tras sufrir una colisión por alcance entre dos vehículos en la parroquia de A Pereiriña, en Cee.
Según el 112 Galicia, el accidente se produjo minutos antes de las 11.00 horas, en el kilómetro 2 de la DP-2301 y fue un particular el que dio la voz de alarma.
La central de emergencias movilizó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Cee y a la Guardia Civil de Tráfico.
Los bomberos, una vez en el punto, indicaron que fue necesario usar el material de excarcelación para liberar a uno de los implicados, que fue trasladado en ambulancia al Hospital Virxe da Xunqueira.
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